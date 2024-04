Parte stasera Grecanica News il tg di LaC Tv che dà voce alle minoranze linguistiche

Parte questa sera il tg di LaC Tv che dà voce alle minoranze linguistiche. È Grecanica News, la striscia settimanale in onda ogni sabato alle 21 (e domenica alle 14.30) che va ad affiancarsi ad Arbëria News, il telegiornale di LaC dedicato alle comunità arbëreshë.

Calabria greca, fascino e storia

La Calabria greca raccoglie millenni di storia, modi di vivere, tradizioni e civiltà. Nell’incanto di una natura straordinaria e incontaminata si sviluppa la vita delle generazioni che continuano a mantenere nelle manifestazioni umane tutta la magia di un mondo antico in grado di resistere al tempo e diventare moderno.

Storie di coraggio, attività, percorsi e soluzioni per il futuro, raccontati con la formula linguistica che unisce al grecanico la lingua italiana così come effettivamente utilizzato sul territorio diventano il progetto di Grecanica News, il notiziario che permetterà a tutti di entrare nel vivo quotidiano di una delle zone più affascinanti della Calabria.

Il primo appuntamento con il tg grecanico, elaborato in italiano e sottotitolato in grecanico, è questa sera alle 21 su LaC Tv, sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere il tg anche in streaming su LaC Play o scaricando l’app per Android e iOs.

