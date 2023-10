Futuro e radici, nasce il primo tg in lingua arbëreshë: è la scommessa del network LaC

Tecnologia e innovazione, ma anche radici e tradizioni: il nostro network lavora ogni giorno per annettere idee, realtà, professionalità, per allontanarci dai pregiudizi che subiamo da decenni. In questo percorso necessario, avviato da sempre e reso palese con i nostri Link, ci sono valori che hanno affrontato il tempo e accompagnato l’umanità nel proprio cammino. Valori come solidarietà, la fratellanza, l’accoglienza, elementi unici su cui si dovrebbe costruire una pacifica convivenza tra le persone e che hanno forgiato intere comunità: noi calabresi abbiamo ereditato dai visitatori greci l’istinto innato dell’ospitalità e della condivisione e abbiamo la fortuna di avere tra noi, ancora oggi, quella gente dal Dna antico che ci ricorda chi siamo e da dove veniamo. Sono popoli che affondano orgogliosamente le proprie radici in quei valori e in una storia antica: ecco perché quelle che formalmente vengono definite minoranze linguistiche, come gli arbëreshë, albanesi di Calabria, o come le comunità grecaniche, formate dai discendenti dei primi greci giunti nella nostra regione, per me sono ricchezze imprescindibili, tesori linguistici, sono i forzieri che custodiscono la forza e la bellezza della nostra gente. Questi tesori meritano di essere valorizzati e divulgati, non come minoranze ma come frutti preziosi di antiche radici che rappresentano non solo il nostro passato, ma il nostro presente e il nostro futuro. Proprio in concomitanza con la visita in Calabria del presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, il gruppo che ho l’onore di dirigere lancia una grande iniziativa informativa, a cui lavoriamo da tempo, che oggi coinvolge l’universo degli albanesi di Calabria ma che nei prossimi mesi riguarderà anche gli altri tesori linguistici. Arbëria News è il primo telegiornale in lingua arbëreshë che LaC Network mette a disposizione di tutti i calabresi come uno strumento di conoscenza, cultura e condivisione. Continua a leggere su LaCnews24.it

LEGGI ANCHE: Ai nastri di partenza Arbëria news: notizie e curiosità dalle comunità arbëreshë della Calabria su LaC Tv-Video

Balla Calabria, successo per la terza edizione del contest di LaC: due vibonesi tra i vincitori – Video

La vita è un dono: quando guidi, guida e basta. La nuova campagna LaC per il sociale – Video