Ai nastri di partenza Arbëria news: notizie e curiosità dalle comunità arbëreshë della Calabria su LaC Tv-Video

In arrivo la nuova striscia settimanale, in onda sabato alle ore 14.30 e domenica alle 21.00 sul canale 11 del digitale terrestre

Ai nastri di partenza, Arbëria news è la nuova striscia settimanale, in onda sabato alle ore 14.30 e domenica alle 21.00 su LaC Tv che assicurerà notizie aggiornate dalle comunità arbëreshë della Calabria. Da più di seicento anni, il mondo albanofono si è integrato nella nostra regione, uno scrigno di cultura e storie. Con Arbëria news, la Calabria cambia la sua narrazione e mostra anche il volto di regione ricca di storia e di culture, emozioni e identità che sanno convivere con l’eccezionalità dei loro costumi, dei loro sapori, del loro modo di vivere l’attualità. L’Arbëria è una parte della regione che conserva un fascino speciale. Un viaggio alla scoperta delle notizie provenienti dal mondo arbëreshe per offrire non solo un’informazione aggiornata e completa, ma un modello di confronto sui temi più caldi che riguardano l’attualità della regione.

Dove seguire i servizi di Arbëria news

L’appuntamento è ogni sabato alle 14.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play. Sulla testata LaCNews24.it sarà on line una sezione che raccoglierà tutte le notizie, i servizi e le curiosità dal mondo arbëreshë in Calabria.

