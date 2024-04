“Armonie senza confini”, il concerto andato in scena a Tropea su LaC Storie – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Nel segno della collaborazione del comune di Tropea e il Giappone, nello splendido palazzo Santa Chiara, si è svolto lo straordinario concerto “Armonia senza confini” con due artiste giapponesi, la violinista Yuko Kawamura e la pianista Akane Yoshii eseguendo dei brani, sia italiani che giapponesi, come Vivaldi, Vitali, Pablo de Sarasate, J. Hubay e Morricone. Questo e molto altro al centro della puntata odierna del format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo. Inizio alle 21.30, LaC Tv, canale 11 del dtt.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www. lacplay. it

LEGGI ANCHE: Le antiche fortificazioni greche nel Parco dell’Aspromonte nella nuova puntata di LaC Storie

Tropea, l’arte di mastro Totò Carratura al centro della puntata di LaC Storie – Video

Sposarsi a… Carnevale: LaC storie racconta i 47 anni di matrimonio di Rosa e Raffaele – Video