Vibo, ecco il nuovo direttivo dell’Unione dei giovani dottori commercialisti ed esperti contabili

L'assemblea ha rappresentato anche l'occasione per la presidente Aurora Russo di tirare le somme a un anno dalla costituzione: «Gruppo in costante crescita»

L’assemblea dei soci dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Vibo Valentia, riunitasi martedì scorso, ha rinnovato il proprio Consiglio direttivo. A presiedere la seduta è stata Aurora Russo, alla guida dell’Unione, che ha espresso «orgoglio per un progetto che si presenta in continua crescita ed evoluzione. Ringrazio tutti i giovani colleghi che vi partecipano con grande entusiasmo».

All’appuntamento hanno presenziato anche tutti i tirocinanti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti di Vibo Valentia i quali, hanno fatto sapere dalla stessa Unione, «hanno manifestato l’interesse a far parte di questo ambizioso progetto e per i quali l’Unione, insieme al Consiglio dell’Ordine, vuole rappresentare un punto di riferimento, una guida sostanziale sia dal punto di vista formativo che professionale. Sempre di più e sempre più uniti». Da poco più di un anno dalla sua costituzione, l’Unione giovani commercialisti di Vibo Valentia ha visto crescere il numero dei suoi associati.

L’assemblea ha poi accolto il neo eletto consigliere comunale di Vibo Valentia Antonino Ravenna, membro dell’Unione, ed il giovane commercialista Nicola Vinci che, seppur non eletto, ha conseguito un ottimo risultato sul territorio vibonese in termini di consensi. Dopo la nomina di Simona Guarino in qualità di segretario e dei consiglieri Nicola Petrolo e Nicola Vinci, i lavori sono proseguiti per il rinnovo del direttivo che risulta così composto: Aurora Russo presidente, Giuseppe Orecchio vicepresidente, Simona Guarino segretario, Maria Francesca Palamaro tesoriere, i consiglieri Domenico Evalto, Nicola Vinci, Nicola Petrolo. Carlo Malfarà Sacchini presidente del Collegio dei Probiviri ed i componenti del Collegio Simone Nesci e Simona Cortese.