Vandali in azione a Parghelia, rotto il vetro di una finestra alla sede della Pro Loco

La sede della Pro Loco di Parghelia

Un atto vandalico ha colpito, nei giorni scorsi, la sede della Pro Loco di Parghelia. I volontari hanno trovato il vetro di una finestra frantumato, nonostante le inferriate apposte. «Una brutta sorpresa – hanno fatto sapere dall’associazione – che, speriamo, non sia riconducibile ad un gesto fatto di proposito. Tuttavia, non ci sono parole per descrivere il nostro disappunto, anche perché la sede della Pro Loco è la casa di tutti. Rinvenire questo danno, significa che non si ha rispetto della cosa pubblica. Noi che abbiamo fatto del volontariato una ragione di vita, non riusciamo proprio a comprendere queste gravi azioni. Perché di questo si tratta, anche se per qualcuno possono sembrare azioni di poco conto». Il gesto, opera di ignoti, ha subito suscitato preoccupazione e rabbia tra la popolazione che ha condannato l’accaduto e mostrato piena vicinanza e supporto ai volontari della Pro Loco.

Il fatto, prontamente denunciato anche sulla pagina social dell’associazione, ha messo in moto alcuni cittadini volenterosi di Parghelia che, nel giro di poco, hanno dato una mano per ripristinare la finestra rotta. «Ringraziamo di cuore gli amici Peppe Mazzitelli e Giovanni – hanno fatto sapere dalla Pro Loco – che prontamente hanno dato una mano, provvedendo a cambiare il vetro. Fatti non parole: i nostri paesi hanno bisogno di questo».