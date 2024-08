Vibo, Federica Valenzisi nuova segretaria provinciale del sindacato Fsp Polizia di Stato

In servizio alla Scuola allievi agenti, succede a Roberto Bucca. Unanime il consenso intorno alla sua nomina: «Ora subito al lavoro per diventare punto di riferimento per ogni collega»

A Vibo Valentia il sindacato Fsp Polizia di Stato ha nominato Federica Valenzisi neo segretario provinciale generale. Sarà la giovane poliziotta a rappresentare a livello vibonese l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale. Valenzisi, di origini vibonesi, è cresciuta professionalmente tra Varese e Catanzaro, oggi presta servizio alla Scuola di Polizia di Vibo Valentia. Succede a Roberto Bucca, unanime il consenso intorno alla sua nomina fatta dal segretaruo nazionale Fsp Valter Mazzetti.

«Ringrazio innanzitutto per la fiducia l’intera struttura di Fsp Polizia – dichiara Federica Valenzisi -, ad iniziare da chi mi ha preceduto, l’amico Roberto Bucca, al quale auguro enormi soddisfazioni sindacali, professionali ed umane per il suo futuro». Quindi i ringraziamenti al «segretario generale Valter Mazzetti e all’intera segreteria nazionale nonché al segretario regionale Rocco Pardo e ad ogni dirigente sindacale calabrese. Una grande famiglia quella di Fsp Polizia che, oltre a spendersi senza alcun risparmio per il bene di ogni poliziotto, fa pesare il suo valore politico per aumentare l’efficienza operativa della Polizia di Stato al servizio del cittadino. Il mio intento – conclude la neo segretaria provinciale – è quello di mettermi immediatamente al lavoro, insieme alla squadra già esistente della segreteria provinciale, per essere un punto di riferimento, in qualsiasi circostanza, di ogni collega della provincia di Vibo Valentia».