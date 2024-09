Festa di San Michele Arcangelo: al Duomo di San Leoluca la Polizia di Stato di Vibo ricorda il gli agenti caduti in servizio

La cerimonia aperta alla cittadinanza sarà officiata domani alle ore 9:30 dal vescovo Attilio Nostro. Alla Scuola allievi agenti il questore Ruperti saluterà il personale in pensione

La locandina dell’evento

Al Duomo di San Leoluca domani, in occasione della ricorrenza, verrà celebrato San Michele Arcangelo, proclamato patrono della Polizia di Stato da Papa Pio XII nel 1949 quale emblema della lotta quotidiana contro l’illegalità e simbolo di tenacia nell’impegno professionale di ogni poliziotto al servizio dei cittadini. La funzione religiosa sarà officiata alle ore 9:30 dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea Attilio Nostro, alla presenza delle massime autorità cittadine, dei familiari delle vittime del dovere, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacati della Polizia di Stato e dell’amministrazione civile dell’Interno, degli esponenti delle sezioni provinciali dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato, dei funzionari e del personale della Polizia di Stato. La partecipazione all’evento religioso è estesa all’intera cittadinanza vibonese.

«Il ruolo dell’Arcangelo – ha fatto sapere in un comunicato la Polizia di Stato di Vibo Valentia – ricorda la missione che quotidianamente le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono chiamati ad assolvere per garantire il rispetto delle leggi, l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, e che trova la sua sintesi nel motto “Sub Lege Libertas”. La celebrazione del Santo patrono rappresenta inoltre un momento per ricordare e commemorare il personale caduto nell’adempimento del proprio dovere».

Anche quest’anno, alle celebrazioni connesse alla festa di San Michele Arcangelo «seguirà il Family day, un momento ricreativo e di incontro tra il personale dipendente ed i propri familiari, che si svolgerà nella locale Scuola allievi agenti della Polizia di Stato, dove ci sarà una rappresentanza dei mezzi della Polizia di Stato, degli stand della Scientifica e della Stradale, nonché un’esibizione della Squadra cinofili». Per l’occasione il questore Rodolfo Ruperti, accompagnato dal direttore della Scuola, consegnerà le medaglie di commiato al personale andato in quiescenza.