Vibo, controlli sulla movida: la polizia segnala 8 persone al prefetto per droga

Nello scorso fine settimana, all’esito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Vibo Valentia, personale della Squadra Mobile, delle Volanti unitamente alle Unità Cinofile della Polizia, ha svolto a Vibo Valentia città controlli nei pressi dei luoghi di ordinario ritrovo dei giovani, quali pub, scalinate, villette e parchi comunali, al fine di evitare la realizzazione di reati pericolosi sul versante della pubblica sicurezza. Le verifiche, oltre che il centro cittadino, hanno interessato anche Vibo Marina e Porto Salvo. Sono stati rinvenuti e sequestrati anche due proiettili per pistola modello 38 Special all’interno di un’area condominiale della zona popolare, sottoposta a perquisizione. Mentre 8 persone, durante i controlli, sono state trovate in possesso di diverse dosi di droga tra marijuana, hashish e cocaina e, all’esito delle procedure del caso, sono state segnalate al prefetto ai sensi dell’articolo 75 del Testo unico sulle droghe.



Uno di essi, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, trovato all’interno della sua abitazione in possesso di una pianta di marijuana, è stato segnalato per le valutazioni in merito all’inasprimento dell’attuale regime al quale è sottoposto. In un’altra circostanza, si è proceduto al ritiro della patente di guida nei confronti di un soggetto che è stato controllato e trovato in possesso di uno spinello mentre era al volante della sua macchina. Il prosieguo investigativo è volto a individuare la filiera di approvvigionamento della droga. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni da parte della Polizia di Stato vibonese.