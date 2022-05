Reiterata violazione del divieto di avvicinamento: un arresto nel Vibonese

Riprendono i controlli della Polizia di Stato per contrastare la criminalità diffusa e vigilare sulla movida nella provincia vibonese. I controlli si sono concentrati nell’area del centro cittadino di Tropea, permettendo di identificare 250 persone e controllare 54 veicoli, anche con l’uso dell’etilometro, al fine di contrastare il fenomeno della guida sotto l’effetto dell’alcol. Nel corso dei servizi predisposti dalla Questura di Vibo Valentia, attraverso il locale posto fisso di Tropea, in sinergia operativa con la Squadra Mobile, una cittadina ha chiamato il 113 riferendo che un suo parente, già gravato dalla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento, si era introdotto furtivamente nella sua abitazione. All’arrivo degli agenti l’uomo è stato trovato all’interno dello stabile e gli operatori hanno così proceduto al suo arresto in flagranza di reato, per la violazione dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’attività è stata coordinata dalla locale Procura della Repubblica.