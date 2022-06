Controlli sulla movida vibonese: ritiro patenti e liti in pieno centro cittadino

Proseguono i controlli della Polizia di Stato per contrastare la criminalità diffusa e vigilare sulla movida nella provincia vibonese. I controlli si sono concentrati nell’area di Tropea, dove i poliziotti hanno identificato 130 persone, controllato 60 veicoli e rilevato 5 violazioni amministrative al codice della strada. In particolare sono stati effettuati mirate verifiche con l’uso di alcoltest agli utenti della strada nella zona della movida, rilevando tre infrazioni per guida in stato di ebrezza e procedendo al ritiro delle patenti. Inoltre, gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante sono intervenuti anche nel bel mezzo di una lite fra due soggetti nei pressi di un bar situato in piazza Municipio a Vibo Valentia, poiché uno dei due avrebbe sferrato un colpo con un oggetto contundente, ferendo l’altro al volto. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso di separare i due litiganti, evitando che i fatti degenerassero, consentendone l’identificazione al fine della comunicazione all’autorità giudiziaria.