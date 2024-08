Vibo, cento candeline per la prof Carmelina Congestrì. Il sindaco: «Un simbolo di saggezza e di dedizione al prossimo»

L’ex prof spegne 100 candeline

La città di Vibo Valentia ha festeggiato un traguardo straordinario: il centenario di Carmelina Congestrì, storica ed amatissima professoressa di lettere. Il 5 agosto, circondata dall’affetto dei suoi familiari, degli ex alunni e dell’intera comunità, la signora Carmelina ha spento le candeline sulla sua torta di compleanno. Nata nel 1924 e residente da sempre nel quartiere Carmine, la professoressa che ha seguito diverse generazioni di studenti vibonesi ha dedicato gran parte della sua vita all’insegnamento, formando uomini e donne di domani. La sua figura è profondamente radicata nella memoria collettiva della città, dove è ricordata con affetto e stima per la sua dedizione e passione.

La festeggiata con il sindaco Romeo e il nipote e assessore Marco Miceli

«Un secolo di vita, un secolo di insegnamento», ha affermato il sindaco Enzo Romeo, che ha voluto rendere omaggio alla signora Carmelina con un mazzo di fiori, a nome di tutta la comunità. «La professoressa Congestrì – ha poi sottolineato il primo cittadino – rappresenta un esempio luminoso per tutti noi, un simbolo di saggezza e di dedizione al prossimo». La festa per il centenario è stata un momento di grande emozione, durante il quale si sono susseguiti gli interventi degli ex alunni che hanno voluto esprimere la loro gratitudine per averli guidati nella loro formazione. Non sono mancati poi gli aneddoti e i tanti ricordi legati agli anni della scuola, a testimonianza del profondo legame che si è creato tra l’insegnante e i suoi studenti.

La cerimonia si è poi conclusa con il taglio della torta, gli auguri e la consegna di una targa ricordo. Tra i presenti anche il nipote e assessore comunale Marco Miceli, che ha sottolineato l’importanza di tramandare alle nuove generazioni i valori e gli insegnamenti della nonna Carmelina. La vita della professoressa Congestrì è stata un esempio di dedizione al prossimo e di amore per la propria città. La sua storia rappresenta un patrimonio inestimabile per tutta la comunità vibonese.