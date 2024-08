Mileto, attesa per la settima edizione del raduno dei giganti Mata e Grifone

Nel solco della tradizione e del forte legame con il territorio, ritornano a Mileto i mitici Giganti. Il raduno dei colossi in cartapesta raffiguranti la nobile cattolica Mata e il truce saraceno Grifone si terrà domani 9 agosto, a partire dalle 21, promosso dall’apposito comitato organizzatore con il contributo dell’amministrazione comunale. La kermesse, grazie al successo delle precedenti sei edizioni, negli anni si è ritagliata uno spazio importante nel calendario delle manifestazioni estive provinciali. Anche per domani nella cittadina normanna sono attesi migliaia di spettatori, pronti ad assistere alla performance di decine di coppie di Giganti, provenienti da tutta la Calabria. Nell’occasione rimarrà eccezionalmente aperto al pubblico, dalle 20 alle 24, anche il locale Museo nazionale, mettendo a disposizione delle visite guidate gratuite che permetteranno di apprezzare al meglio i preziosi reperti archeologici e artistico-storici provenienti dall’antico abitato.

La vecchia città, in parte oggi accorpata nell’area in cui persiste l’unico Parco archeologico medievale della regione, fu abbandonata in seguito al terremoto del 1783. Nell’XI secolo, tuttavia, ha assurto all’importante ruolo di capitale della contea normanna, istituita da Ruggero I d’Altavilla nell’ambito del processo di rilatinizzazione del meridione d’Italia. Il raduno dei Giganti ha visto nelle passate edizioni ospiti d’eccezione, quali lo storico conduttore di “Striscia la Notizia” Enzo Iachetti, l’inviata di Rai Uno Maria Elena Fabi e la Fanfara dei Bersaglieri. Quest’anno, a fare da corollario alla manifestazione e ad accogliere a ritmo di musica i colossi in cartapesta e gli spettatori sarà il Complesso bandistico “Diego Taverniti” di Limbadi. La tradizione dei “Giganti”, come detto, è strettamente legata a Mileto. Attraverso la storia di Mata e Grifone (convertitosi al cristianesimo per amore), infatti, viene raccontato proprio il processo di ritorno al rito latino portato a compimento nel sud Italia da Conte Ruggero e dal fratello maggiore Roberto il Guiscardo. Attesi nella cittadina normanna oltre 50 coppie di colossi in cartapesta, pronte ad esibirsi a passo di danza e al rollio dei tamburi in piazza Pio XII e nelle principali vie del centro.