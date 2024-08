Triparni in festa: piace al pubblico il calendario estivo “Vento d’estate” dell’associazione culturale Vocal Tactus

La piccola comunità di Triparni ha vissuto una serata indimenticabile lo scorso 11 agosto in piazza Caduti, grazie all’evento organizzato dall’associazione culturale Vocal Tactus. La manifestazione ha rappresentato uno dei momenti di punta del calendario estivo “Vento d’estate”, un ciclo di eventi pensato per promuovere l’aggregazione sociale e la valorizzazione territoriale e per costruire una società più equa e inclusiva.

Un momento della serata

L’evento ha anche segnato la conclusione del torneo di calcetto la cui finale si è disputata proprio lo stesso giorno. Questo torneo, che ha coinvolto giovani e adulti del paese, è stato un’occasione importante per rafforzare il senso di comunità, permettendo ai partecipanti di condividere momenti di sana competizione e riscoprire la fiorente tradizione sportiva che la stessa Triparni ha avuto negli anni, attraverso una mostra fotografica che l’associazione ha esposto durante la serata. Uno degli elementi più apprezzati stato la degustazione di piatti tradizionali, che ha permesso ai presenti di riscoprire i sapori autentici della cucina locale. Questo momento conviviale ha riunito famiglie, amici e vicini di casa in un’atmosfera di festa e condivisione, contribuendo a creare un ambiente caloroso e accogliente.

L’intrattenimento poi è stato garantito dal “Cantabimbo”, una simpatica competizione musicale che ha visto come protagonisti i bambini la cui preparazione canora è stata curata dalla stessa associazione. Ogni piccolo partecipante ha avuto l’opportunità di esibirsi sul palco con un brano a scelta, mostrando il proprio talento. Il “Cantabimbo” si inserisce all’interno del più ampio programma di spettacoli musicali denominato “Borgo in Musica”, promosso dalla stessa associazione, che ha visto in questi mesi altri eventi di alta qualità musicale come la rassegna corale “Voci InCanto” e il concerto della Transalvante orchestra dell’associazione La radice sociale di Montauro (Cz) con la quale si è sancito un gemellaggio. Le due associazioni, anche se lontane a livello geografico, condividono gli stessi obiettivi contribuendo al miglioramento della vita sociale e culturale delle proprie comunità.

La serata ha riscosso un successo straordinario. La piazza si è riempita di persone entusiaste, desiderose di vivere un momento di festa e di allegria. La riuscita dell’evento non è solo il coronamento di mesi di lavoro da parte di Vocal Tactus, ma rappresenta anche un segnale chiaro della crescente vitalità culturale e sociale di Triparni, non a caso in questi mesi l’associazione ha svolto vari lavori all’interno del paese, come la realizzazione del murales adiacente la chiesa. Un’altra iniziativa è stata poi la realizzazione di un punto cardinale con le direzioni delle città in cui vivono gli immigrati del paese, con il monito che nonostante le distanze, le radici della propria esistenza convergono comunemente alle proprie origini.