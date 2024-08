Mileto, successo per la Festa dei Popoli 2024: protagonista un gruppo musicale di Bucarest

Edizione 2024 della Festa dei Popoli con protagonista la musica rumena, quella svoltasi a Mileto. Sul palco permanente, realizzato di recente in piazza Italia, ad esibirsi è stato il Tomis Quartet, gruppo proveniente direttamente da Bucarest, che nell’occasione ha proposto agli spettatori presenti un repertorio di brani rumeni, italiani, e non solo, giusto mix per suggellare l’amicizia e la fratellanza che, da sempre, accomuna questi due popoli. E il risultato, alla fine, è stato particolarmente apprezzato dal pubblico, più volte coinvolto in balli di accompagnamento alle canzoni, via via interpretate dal bravo gruppo di Bucarest e che hanno scandito le varie fasi della serata. L’edizione 2024 della Festa dei Popoli è stata promossa con il contributo dell’amministrazione comunale e di alcune realtà produttive del luogo. Essa, nello specifico, è rientrata nella serie di iniziative portate avanti nell’ambito del processo di conoscenza e dialogo tra culture e nazioni diverse, intrapreso da tempo dal ministero dell’Interno.

Tale obiettivo, tra l’altro, è del tutto in sintonia con il contesto, la storia e le caratteristiche proprie della cittadina normanna, comunità che da decenni ospita una numerosa rappresentanza di persone provenienti dalla Romania e da altre nazioni, pienamente integrate con il resto della popolazione. Non a caso Mileto, oltre ad essere sede, da circa un millennio, della più antica diocesi di rito latino del meridione d’Italia, ospita al suo interno anche l’unica moschea della provincia, vero e proprio punto di riferimento per i musulmani residenti nei vari comuni del Vibonese. Di esperienza da ripetere «per unire musica e nazioni» e di vera e propria «festa di umanità» ha parlato, nell’occasione, il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, particolarmente coinvolto nei balli e nell’insieme dell’iniziativa multiculturale. Plauso e apprezzamenti anche da parte dei numerosi cittadini rumeni che hanno assistito allo spettacolo dei propri connazionali. L’esibizione del Tomis Quartet ha, tra l’altro, rappresentato “l’opera prima” con protagonista il neo Palco della Musica.