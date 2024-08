Pizzo, l’associazione San Pio X premia i cittadini attivi nel sociale

Pizzo ha ospitato il raduno di preghiera in onore di San Pio X. L’appuntamento, fortemente voluto dall’associazione di promozione sociale San Pio X, è stato scandito da vari momenti in cui i partecipanti hanno potuto riflettere e confrontarsi sui temi della pace, aiuto ai fragili, ricordo dei defunti. Oltre al momento di preghiera, nell’ambito dell’iniziativa sono state conferite le onorificenze di San Pio X. Si tratta di un riconoscimento tributato dal sodalizio a quanti, nel corso dell’anno sociale, si sono adoperati in varie attività tese alla promozione della pace e del bene comune. Ecco i premiati dell’edizione 2024:

Tiziana Ceravolo, onorificenza alle Tradizioni popolari

Domenico Granatiero, onorificenza alle Maestranze edili

Giuseppe Granatiero, onorificenza al Senso civico e decoro urbano

Raffaele Emanuele Grillo, onorificenza alla cultura musicale

Domenico Marincola, onorificenza alla Istruzione pubblica

Ermete Mille, onorificenza alla Tutela dell'ambiente

Giuseppe Mille, onorificenza al lavoro

Francesco Riga, onorificenza alla carità

Domenico Staropoli, onorificenza al lavoro

Giorgio Vacatello, onorificenza alle tradizioni popolari,

Giovanni Vergine, onorificenza al Senso civico e decoro urbano

A consegnare i riconoscimenti, il presidente dell’associazione Giuseppe De Caria e il neo vicepresidente Daniela Colica. Subito dopo la premiazione sono stati distribuiti i panini benedetti a tutti i partecipanti e ai presenti in loco. Parole d’orgoglio sono state espresse dal presidente De Caria: «Anche quest’ anno la manifestazione è stata caratterizzata dalla sobrietà e semplicità. La ricorrenza di San Pio X per noi tutti ha un valore di preghiera e meditazione, quindi un proponimento di impegno di fede e di vita che deve trovare riscontro concreto nel corso dell’anno. A tal proposito siamo lieti di annunciare che abbiamo individuato un piccolo ma accogliente angolo all’interno della nostra sede che ci consentirà di portare avanti quotidianamente l’attività di preghiera del Santo Rosario, una preghiera che intendiamo promuovere anche all’ interno delle famiglie. Per questo nuovo anno sociale la San Pio X, oltre a quelle attività già esistenti, promuoverà delle nuove iniziative nel campo del sociale, dello sport, dell’educazione, dell’assistenza e della cultura».