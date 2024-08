Un “bagno” nella foresta per riconnettersi con la natura, oltre 100 escursionisti alla scoperta del bosco Archiforo

Bilancio positivo per l’escursione notturna curata dall’associazione Vivi Serra San Bruno in sinergia con Soverato in cammino. I promotori: «Un record di presenze»

«È stata una delle escursioni più apprezzate con circa 100 partecipanti, un vero record. Molti appassionati di trekking sono giunti anche da fuori regione per aderire all’appuntamento». Stila un bilancio positivo l’associazione Vivi Serra San Bruno in merito all’evento “Bagno della foresta” realizzato in sinergia con Soverato in cammino fitwalking & outdoor experiences. L’esperienza trekking si è concentrata sulle particolarità del bosco Archiforo, nel cuore delle Serre.

Bagno nella foresta

Il sito rientra tra le 40 splendide foreste al mondo (di cui due in Italia) dove è possibile praticare lo Shirin yoku, letteralmente “bagno nella foresta”. Più nel dettaglio, si tratta di una pratica di avvicinamento alla natura, ai fini terapeutici, per poter ritrovare il benessere interiore. I primi studi risalgono agli anni Settanta in Giappone.

Il bosco Archiforo, con i suoi faggi e abeti bianchi, vanta delle caratteristiche ambientali uniche: «I numerosi escursionisti– evidenziano i promotori – sono rimasti affascinati dal luogo e dal nostro territorio. Abbiamo spiegato i benefici del sito e le ricerche finora condotte in merito alla pratica dello Shinrin yoku». L’impatto è stato positivo: «Molti dei partecipanti non avevano mai aderito ad escursioni notturne. Sono rimasti colpiti dal nostro bosco. In più, l’iniziativa ci ha consentito di raccontare il legame tra l’area e la popolazione locale e l’impatto che i boschi hanno avuto nello sviluppo della nostra comunità».

L’itinerario, durato tre ore, è partito dal centro storico: «Qui sono state ammirate le opere realizzate dalle maestranze serrese, successivamente abbiamo imboccato il sentiero Archiforo e abbiamo raggiunto Pietra del signore. Lì ci siamo fermati per ammirare e assaporare la bellezza del bosco di notte prima di fare rientro. Un’esperienza davvero unica», concludono gli organizzatori.