Soriano incorona Miss Serre Calabresi: la vincitrice è la giovane reggina Veronica Falsone

La serata di ieri è stata caratterizzata da bellezza, eleganza e arte. Già perché il comune di Soriano ha ospitato edizione di Miss Serre Calabresi- selezione Regionale, in una piazza colma di gente e di accoglienza, anche perché la tappa di ieri aveva una certa rilevanza dal momento che era valevole per le prefinali nazionali, e dunque per le ragazze qualcosa di sicuramente speciale. Proprio le concorrenti arrivavano da un percorso di crescita interiore egregiamente guidato da Katya Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach, dal momento che grazie a lei le stesse hanno innalzato la loro autostima e diminuendo, contemporaneamente, le proprie insicurezze. Un teatro, inoltre, alquanto affascinante quello di ieri dal momento che il tutto si è svolto ai piedi del maestoso Convento di San Domenico, casa degli antichi ruderi tanto preziosi e carta d’identità di questo territorio.

La composizione della giuria

Le giovani miss hanno sfilato davanti alla giuria composta da: Luciana Varí (consigliere delegato Cultura e Spettacoli del Comune di Soriano Calabro), Valeria Primerano (avvocato), Domenico Mazzotta (direttore creativo “Ciao”), Domenico Cicciò (maestro pasticcere), Saverio Albanese (giornalista), Rosario Salerno (ex calciatore), Evelyn Inzillo (Miss Miluna Calabria 2021) e Franca Trozzo (direttrice Accademia New Style- Scuola di Moda e Design di Cosenza).

La vincitrice è Veronica Falsone

La stessa giuria, dunque, dopo le varie uscite delle concorrenti ha espresso la propria preferenza A vincere l’edizione di Miss Serre Calabresi 2024, dunque, è stata Veronica Falsone di Reggio Calabria, alla quale è stata assegnata anche la fascia Miss Soriano Calabro. Genuina felicità per la giovane al momento della proclamazione «Sono grata ed emozionata per aver raggiunto questo traguardo che mi porterà alle prefinali nazionali. Spero di riuscire ad esprimermi al meglio. Ringrazio tutto il team di Miss Italia Calabria per l’incessante lavoro svolto in queste tappe. Si sono creati rapporti inaspettati e amicizie solide. In futuro, vorrei frequentare un corso di teatro e riuscire a entrare nel mondo dello spettacolo».

La soddisfazione del sindaco De Nardo

Soddisfazione anche da parte del sindaco Antonino De Nardo che si esprime così dopo la bella serata, volta anche all’aggregazione e, soprattutto, al coinvolgimento di tutti i cittadini. Perché se non si valorizza chi è del posto, certamente si fa fatica ad andare avanti: «Continua con passione quel percorso di crescita prefissato, il cui fine ha come obiettivo un progetto di crescita economica e sociale attraverso la conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico e culturale. Ogni singolo membro della nostra Comunità deve sentire di essere protagonista di una storia che si sta ancora scrivendo. La crescita vera e propria potrà verificarsi non solo lavorando sulla qualità dei servizi culturali ma anche (e soprattutto) su un cambio di prospettiva, di visione individuale e collettiva».

Le prossime tappe

Non è ancora finito il cammino di Miss Italia Calabria che, in questo tramonto di agosto, sarà di scena a Cerchiara (25 agosto), Marano (26 agosto), Corigliano-Rossano (27 agosto) e Falerna (28 agosto) dando lustro non solo alla bellezza delle ragazze in gara, ma anche al territorio regionale che si riscopre anche grazie a serate come queste.

I ringraziamenti di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo l’amministrazione comunale e la comunità di Soriano Calabro per l’entusiasmo che ci ha accompagnati in questa tappa. Abbiamo ricevuto un’accoglienza davvero calorosa. Il pubblico era numeroso e ha riservato lunghi applausi alle nostre aspiranti miss. Ringraziamo il sindaco Antonino Vittorio De Nardo e la consigliera delegata alla Cultura e allo Spettacolo Luciana Varí per aver ospitato questa manifestazione. Ci auguriamo che possa essere la prima di una lunga serie di eventi.