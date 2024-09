Lacrime e commozione a San Calogero per l’ultimo saluto al farmacista Monteleone

Il professionista è morto improvvisamente mentre si trovava in vacanza in Grecia lo scorso 14 agosto. Solo ieri la salma ha potuto fare rientro in Italia

Una grande folla commossa ha partecipato questa mattina, a San Calogero, ai funerali del dottor Maurizio Monteleone, lo sfortunato farmacista scomparso il 14 agosto scorso per un improvviso malore, all’età di 59 anni, mentre si trovava in vacanza in Grecia. Fin troppo piccola si è rivelata la chiesa del Sacro Cuore di Gesù per accogliere il fiume di gente accorsa a rendergli l’ultimo saluto. La cerimonia funebre, molto toccante, è stata celebrata dal parroco del paese don Rocco Scaturchio.

La salma del professionista solo ieri è potuta rientrare in Italia, per via di diverse incombenze burocratiche e per esser stata sottoposta all’autopsia da parte dei sanitari greci. L’esame necroscopico si è reso necessario per capire l’esatta causa del decesso, riconducibile, a quanto si è appreso, a un infarto fulminante.

Monteleone era una persona molto apprezzata e ben nota nel Vibonese essendo con il fratello Adriano, anch’egli farmacista, titolare di diverse farmacie, comprese quella “Centrale” di corso Vittorio Emanuele III a Vibo Valentia e quella storica, “Davoli”, di via Firenze a San Calogero. Professionista competente e scrupoloso, dal carattere mite ed empatico, Monteleone amava il mare, tanto da passare gran parte del sul tempo libero in barca. Quello stesso mare che l’ha visto, dopo tanti giorni felici, esalare l’ultimo respiro prima di dare l’addio alla vita terrena.

A conclusione della messa, il feretro è stato accompagnato in processione fin davanti alla casa che l’ha visto crescere, prima di dirigersi verso il cimitero, dove il defunto riposerà accanto ai propri cari nella cappella di famiglia.