Alloggi di edilizia residenziale pubblica a Vibo Valentia, ecco la graduatoria pubblicata dal Comune

Il Comune di Vibo Valentia ha pubblicato la graduatoria definitiva redatta ai sensi e per gli effetti della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 e s.m.i, relativa al bando emanato dall’ente per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, anno 2023. «La pubblicazione – fa sapere l’amministrazione comunale in una nota – giunge al termine di un complesso iter, con il quale il Comune è riuscito a mettere ordine in un settore particolarmente delicato».

Esprime soddisfazione l’assessore all’Urbanistica, con delega all’Erp, Loredana Pilegi: «Voglio ringraziare gli uffici, a cominciare dal dirigente Andrea Nocita – dichiara l’assessore e vicesindaco – per l’importante lavoro svolto, che consentirà ora di assegnare gli immobili a disposizione seguendo una graduatoria stilata tenendo in considerazione tutti i parametri previsti dalla legge. Soltanto così si potrà garantire equità ed assegnare un bene primario e fondamentale quale è la casa a chi davvero ne ha bisogno».

L’elenco è consultabile sulla home page del sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia (CLICCA QUI) ed anche all’interno del Palazzo municipale, affisso alla bacheca nell’atrio del piano terra, ala destra.