Ritorno in classe, ecco gli orari degli scuolabus attivi a Vibo e nelle frazioni

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, di concerto con Ferrovie della Calabria e con le istituzioni scolastiche interessate, ha predisposto gli orari di andata e ritorno del servizio di trasporto scolastico che riguarda i centri di Longobardi, Vena e Piscopio, oltre che quello da Vibo centro alla scuola Murmura (palazzo Gemini). I dettagli sono contenuti in un avviso pubblico diramato anche mezzo social.

In aggiunta agli orari indicati per le tratte già precedentemente deliberate, al fine di andare incontro alle esigenze manifestate dalle famiglie di Bivona e Porto Salvo, l’assessorato alla Pubblica istruzione – si fa rilevare – ha chiesto ed ottenuto da Ferrovie della Calabria la rimodulazione dell’orario di linea affinché sia congruo con quelli di entrata ed uscita delle scuole di Vibo Marina. E dunque, in questo caso, la partenza dell’autobus di linea è fissata alle ore 7.50 dalla piazza di Porto Salvo, fermata a Bivona nell’area antistante alla chiesa ed arrivo a Vibo Marina; per il ritorno, il tragitto inverso partirà alle ore 14.10 dalla fermata dinanzi all’ufficio postale di Vibo Marina.