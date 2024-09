La carovana dell’autonomia, il progetto dell’Unione ciechi e ipovedenti fa tappa a Vibo

“La carovana dell’autonomia” arriva anche a Vibo. Si tratta di un progetto dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, che sta coinvolgendo l’intero territorio nazionale e che, attraverso lo sviluppo di sistemi di orientamento urbano e di altre soluzioni tecnologiche e documentali, intende migliorare l’autonomia delle persone non vedenti e ipovedenti nelle nostre città.

«Un team di esperti – spiegano i membri del sodalizio- illustrerà il progetto anche a Vibo Valentia e lo farà dinanzi ad amministratori locali, a tecnici e dirigenti e a quanti hanno a cuore il progresso del nostro territorio, che passa dalla realizzazione di centri urbani fruibili a tutti e pronti a far tesoro di nuovi strumenti a servizio della collettività». Durante l’evento, verrà consegnato il libro “La città del presente”, che contiene linee guida per la progettazione delle città “anche” per cittadini e cittadine con disabilità visiva. L’appuntamento è in programma mercoledì 25 settembre 2024 alle ore 10 presso il Csv (Centro servizi per il volontariato) di Via Savelli n. 2 in Vibo Valentia.