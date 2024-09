Maria Laura Corello, la vibonese che con professionalità e un gran sorriso accoglie tutti a LaC: «Qui ho trovato una grande famiglia» – Video

Di Francesco Graziano

Chi raggiunge gli studi televisivi del network LaC a Vibo Valentia può contare su una certezza: il sorriso di Maria Laura Corello. È lei una delle receptionist pronte ad accogliere chiunque varchi la porta d’ingresso della struttura ed è sempre lei a far di tutto affinché ciascuno possa sentirsi a proprio agio una volta giunto in sede.

Maria Laura però non si occupa soltanto di questo. Suo è anche il compito di effettuare i caricamenti sul web dei vari format in onda sui canali del network LaC per consentire agli utenti di rivedere le produzioni attraverso la piattaforma on demand di LaC Play.

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

«Sin dal mio arrivo in azienda, ad inizio del 2024 – racconta la professionista – sono andata d’accordo con tutti, sono stata accolta benissimo. Quando si dice di aver trovato una grande famiglia, ecco è proprio quello che è accaduto: qui ho trovato una grande famiglia in cui tutti mi vogliono bene ed io voglio bene a loro».



Quello di Maria Laura è un lavoro prezioso, fatto di orari da rispettare, imprevisti a cui trovare una soluzione, documenti da smistare, aspetti da gestire per contribuire a far funzionare al meglio la complessa macchina del network. Un’attività che, per quanto impegnativa sia, non le sottrae la possibilità di spendere una parola gentile con chiunque abbia di fronte. Lo confessa lei stessa, ama vedere le persone che incontra felici.



«Credo molto nel destino – aggiunge -. Quando frequentavo le scuole superiori feci uno stage per Rete Kalabria che, nel tempo, si è evoluta in network LaC». Da allora per la receptionist che oggi opera per il gruppo editoriale più importante in Calabria, tante cose sono successe. Ma di certo il cambiamento più emozionante è stato quello di diventare mamma di una bellissima bambina, Sophie.

«La gioia più grande della mia vita – sottolinea commossa -. Non riuscirei a vedere la mia vita senza di lei: è un amore che mi dà la forza di superare qualsiasi sfida».