Vibo, la Guardia di finanza celebra il patrono San Matteo Apostolo

In occasione della ricorrenza del patrono del Corpo della Guardia di Finanza, San Matteo Apostolo ed Evangelista, presso il Duomo cittadino di Santa Maria Maggiore e San Leoluca a Vibo, il vescovo della Diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea – monsignor Attilio Nostro, alla presenza del cappellano militare don Antonio Pappalardo, ha officiato una santa messa a beneficio dei militari in servizio e congedo del Comando provinciale di Vibo Valentia e del Reparto operativo aeronavale alla sede.

Alla funzione religiosa hanno preso parte il prefetto, il sindaco di Vibo Valentia e i rappresentanti di vertice di tutte le altre Forze di Polizia e istituzioni civili e militari che rappresentano lo Stato in provincia, nonché le associazioni combattentistiche e d’Arma. Nell’omelia, il vescovo ha posto l’accento sulle riflessioni proposte dalle Letture e dal Vangelo e in particolare sull’importanza dell’ “Ascolto” per motivarsi e trovare conforto nei momenti in cui ci si sente soli, nonché sui tratti che caratterizzano la figura di San Matteo, il “Pubblicano”, a partire dalla sua conversione e dal suo riscatto ottenuto cambiando il modo di pensare.

Al temine della cerimonia religiosa, Il comandante provinciale della Guardia di Finanza – Eugenio Bua ha ringraziato il prefetto, il vescovo e tutti gli intervenuti, manifestando inoltre apprezzamento e gratitudine per la giornaliera attività espletata in provincia dai finanzieri, del comparto ordinario e aeronavale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al coro del Conservatorio di musica Fausto Torrefranca, diretto dal maestro Gianfranco Cambareri, che ha animato la celebrazione Eucaristica.