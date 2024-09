La pizza al taglio migliore in Calabria? Secondo Gambero Rosso si trova anche a Tropea

Sette in tutti i locali calabresi entrati a far parte della prestigiosa guida e premiati con Tre o Due Rotelle. Ecco quali sono

Dopo le pizzerie premiate con gli Spicchi, la prestigiosa guida Gambero Rosso ha riconosciuto anche l’eccellenza delle pizze a taglio. In totale, ben sette attività calabresi sono entrate a far parte della guida, un risultato che testimonia la qualità e la creatività dei pizzaioli locali.

Tra queste, due hanno ottenuto il massimo riconoscimento: le Tre Rotelle. Cinque pizzerie hanno conquistato invece le Due Rotelle, un riconoscimento che conferma l’alta qualità delle loro pizze e il rispetto per la tradizione e l’innovazione.

Tra i locali riconosciuti al top da Gambero Rosso anche Kalavrì Anima & Pizza di Catanzaro, pizzeria che ha una sede anche a Tropea. Ingredienti di qualità e materie prime fresche del territorio sono il segno distintivo di Kalavrì, che si è guadagnata le Due Rotelle di Gambero Rosso. Ogni giorno – si legge tra le motivazioni della prestigiosa guida -, il bancone offre una selezione di circa sei topping, ben bilanciati. Il menu cambia seguendo la stagionalità, con alcune farciture invernali che lasciano spazio a quelle estive, anche se la maggior parte delle pizze rimane sempre disponibile. Un maggiore dinamismo nei condimenti sarebbe auspicabile, considerata l’ottima qualità degli ingredienti e delle abilità in cucina. L’impasto è caratterizzato da una maturazione di circa 48 ore e un’idratazione del 70%. Tra le specialità, spicca la Spremunti, con mozzarella, cipolla caramellata, guanciale e ricotta di capra. Il servizio è sempre gentile e accogliente. Kalavrì ha anche una sede a Tropea.

Per scoprire quali sono le altre pizzerie calabresi che entrano a far parte della guida di Gambero Rosso, continua a leggere su LaC News24.