Le pizzerie al top in Calabria secondo Gambero Rosso: ecco la classifica delle migliori dove ogni “spicchio” è una sinfonia di sapori

La celebre guida gastronomica italiana stila la nuova graduatoria dei locali che sfornano le pizze più buone. Ecco dove sono e cosa mettono in tavola

Debutta oggi la guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso, edizione 2025. Tantissime le insegne censite, da Nord a Sud: ad essere premiati sono stati i sapori, ma anche la fantasia e la creatività dai maestri pizzaioli capaci di spaziare tra tradizione e innovazione. E la Calabria non rimane indietro, con tante pizzerie a cui sono stati riconosciuti da Gambero Rosso i celebri “Spicchi”.

Rispetto all’anno scorso c’è anche qualche new entry, per un totale di 11 locali che sono entrati nella Guida 2025. Ecco l’elenco di seguito.