Vibo e altri comuni senz’acqua, possibili disagi fino a domani a causa di un guasto all’Alaco

Continuano i disagi a causa della carenza idrica che da diverse ore sta interessando diversi comuni del Vibonese, compresa la città capoluogo. Si tratta delle conseguenze relative al blocco dell’impianto di potabilizzazione dell’Alaco avvenuto nella notte tra sabato e domenica. La portata idrica dei serbatoi serviti da tale acquedotto ha subito una notevole diminuzione, da qui l’invito di Sorical a ottimizzare l’uso dell’acqua in considerazione anche del fatto che i disagi potrebbero protrarsi sino a domani.

L’avviso di Sorical è arrivato oltre che al Comune di Vibo Valentia, anche a quelli di Arena, Brognaturo, Dasà, Fabrizia, Gerocarne, Ionadi, Pizzo, Pizzoni, San Nicola da Crissa, Sant’Onofrio, Serra San Bruno, Sorianello, Soriano, Stefanaconi e Vazzano.

Il Pd: «Da Sorical comportamento inaccettabile»

A Vibo, riguardo la nuova emergenza idrica, è intervenuto il gruppo consiliare del Pd che commenta: «Il comportamento di Sorical è inaccettabile. Vibo Valentia vive il problema della crisi idrica da troppo tempo, e per svariate cause, ma ricevere con ritardo una comunicazione così importante, come la drastica riduzione della portata idrica nei nostri serbatoi, non è tollerabile».

E ancora, prosegue il gruppo di maggioranza: «Sin dalle prime ore di questa giornata abbiamo ricevuto lamentele da parte di numerosi cittadini per la mancanza di acqua; lamentele alle quali abbiamo risposto con rassicurazioni, sulla base di quanto Sorical ci aveva comunicato il giorno prima. Salvo scoprire, poco prima delle ore 11.00 di questa mattina, che i problemi annunciati non erano stati affatto risolti. Pretendiamo quindi di essere messi nelle condizioni di spiegare ai cittadini, con la massima trasparenza, quali sono di volta in volta i guasti e le tempistiche per risolverli. Abbiamo avuto modo di fare presente a Sorical, già in passato, che Vibo Valentia merita rispetto. E se possiamo comprendere problematiche di natura tecnica, come guasti e interruzioni dovute a rotture di impianti e tubazioni, non possiamo invece comprendere e accettare ritardi nelle comunicazioni, che si ripercuotono inevitabilmente, a cascata, sui cittadini. Auspichiamo, per il futuro, un rapporto maggiormente collaborativo con Sorical, per il bene della collettività tutta».