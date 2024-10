Ritorna a Vibo “Essere genitori”, gruppi di sostegno per i familiari di persone con disabilità

Sostenere il genitore nel proprio percorso personale di crescita insieme a un figlio con una disabilità complessa, affrontare le difficoltà quotidiane che innegabilmente affiorano, mantenere una sana e costruttiva motivazione personale, lanciarsi sempre e più spesso in azioni di condivisione e confronto, ragionare sul presente, cercando di costruire concretamente un futuro proprio e familiare sganciandosi da prospettive disfattiste, promuovendo e rispettando la libertà di scelta del proprio figlio con autismo, imparando a riconoscerla, a comprenderla, a realizzarla, nel contesto sociale in cui lui o lei si aspetta di vivere, di partecipare attivamente, di determinarsi.

Partendo da queste basi, il 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, parte l’edizione 2024-2025 di “Essere… Genitori”, il percorso di aiuto e mutuo aiuto per genitori di persone con disabilità complesse ed autismo, ideato nel 2017 da io autentico OdV e da sempre completamente gratuito per i partecipanti, finanziato dai fondi del 5 per mille Irpef e destinato al servizio sul territorio di Vibo Valentia. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

Enrico Mignolo, presidente di Io autentico OdV: «”Essere.. genitori” ormai da 8 anni rappresenta la prima esperienza in Calabria di gruppi di auto e mutuo aiuto familiari per le disabilità complesse e tra le prime in Italia e si caratteristica come una forma di sostegno concreto per la salute mentale di una particolare categoria di persone, i caregivers appunto, fortemente caratterizzata dallo stress della quotidianità trascorsa in attività di cura e supporto ai propri figli e, molto spesso, di lunghe e infruttuose interlocuzioni con le Istituzioni».

Il percorso gratuito si articola da ottobre 2024 a maggio 2025 in una serie di incontri quindicinali tra genitori di persone con autismo e disabilità complesse, mediati dalla dottoressa Cristina Vallin, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, per supportare i partecipanti a riprendere un pò di spazio per se stessi, ragionare sulle prospettive personali e familiari, sul presente e sul futuro dei propri figli con disabilità utilizzando prospettive positive e propositive.

Per la valenza del progetto, che dura ormai da 8 anni, il Comune di Vibo Valentia, su iniziativa dell’assessore Lorenza Sgrugli, ha concesso il proprio patrocinio a Essere… Genitori 2024-2025, quale forma di sostegno al benessere psicologico dei caregivers delle Persone con Disabilità e per l’inserimento dello stesso all’interno dei sostegni formali e informali dei progetti di vita di competenza dell’ats di Vibo Valentia.

Per l’accesso al percorso sarà possibile rivolgersi anche ai Servizi Sociali del proprio Comune di Residenza.

I referenti del progetto per io autentico OdV sono le volontarie Patrizia Stramondinoli, Marilia Vaianella e Emanuela Fiorillo.