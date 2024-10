Mileto, il Comune attiva un servizio navetta per il 2 novembre. Al cimitero in arrivo nuovi loculi

In occasione delle ricorrenze di Ognissanti e dei Defunti i cimiteri, come da tradizione, divengono meta privilegiata per tutti coloro che desiderano render visita alle tombe dei propri cari. Nell’occasione anche a Mileto il Comune ha predisposto una serie di servizi per rendere più agevole ai cittadini raggiungere il luogo pubblico. Tra questi, la predisposizione il 2 novembre di un servizio navetta, attivo per tutto il giorno, che servirà la citta capoluogo e le relative frazioni di Paravati, San Giovanni e Comparni anche in occasione della santa messa all’aperto che sarà celebrata in mattinata, alle ore 9, dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro. «Ricordare quelli che hanno fatto parte della nostra vita e che non sono più accanto a noi e portare loro un fiore – sottolinea al riguardo l’assessore ai Servizi cimiteriali Francesco Ciccone – è un bisogno che accomuna tutti quanti, ancora di più in giorni come questi. Come amministrazione Giordano sentiamo quindi il bisogno di permettere ai nostri concittadini di raggiungere nel modo più agevole possibile questo luogo sacro. Del resto – aggiunge – in questo senso il nostro è un impegno costante, tant’è che in questi anni ci siamo prodigati a portare avanti molteplici iniziative per rendere più dignitoso il cimitero. Tra queste, la realizzazione di un nuovo colombaio, capace di contenere 90 salme e che, di fatto, fa venir meno l’emergenza loculi, e la gestione nel modo dovuto delle lampade votive. A tutto ciò bisogna aggiungere il progetto di 300mila euro atto alla realizzazione di nuovi 18 lotti e 20 loculi. Inoltre – conclude l’assessore comunale – verrà sistemata tutta l’area di entrata e la strada di accesso agli ampliamenti già realizzati negli anni passati. Le nuove cappelle saranno assegnate ai cittadini che hanno partecipato all’apposito Bando pubblicato lo scorso mese di aprile».