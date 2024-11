Diemmecom e Accademia internazionale mauriziana in campo a sostegno della ricerca scientifica dell’Umg di Catanzaro

Al Riva Restaurant di Falerna una cena di gala per raccogliere fondi da destinare al Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università Magna Graecia. Ma sarà possibile donare fino al 20 aprile: ecco come

L’Umg di Catanzaro

Una cena di gala per raccogliere fondi a sostegno delle attività di ricerca scientifica al Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Si intitola proprio “RicerchiAmo” l’evento organizzato dall’Accademia internazionale mauriziana con la società editoriale Diemmecom e con il patrocinio del Corecom Calabria. A ospitare la serata il Riva Restaurant di Falerna Marina, venerdì prossimo (8 novembre) a partire dalle 19:30. L’intero ricavato verrà devoluto all’Umg per i progetti in campo sanitario. L’iniziativa si concluderà infatti con l’assegnazione delle borse di studio per la ricercaal Teatro Politeama di Catanzaro il 22 aprile 2025, alla presenza del professore Antonio Felice Uricchio, presidente del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur).

La raccolta fondi

Abbiamo l’opportunità di fare la differenza e finanziare la ricerca di progetti innovativi che avranno un impatto globale sulla salute pubblica e sull’innovazione nel campo della medicina e della farmaceutica. Per questo motivo, il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Catanzaro, insieme all’Accademia Internazionale Mauriziana, ha lanciato una raccolta fondi (QUI IL LINK) che permetterà di finanziare borse di studio dedicate ai ricercatori che con i loro progetti potranno cambiare il volto della medicina moderna.

L’iniziativa, resa possibile anche grazie alla collaborazione con Riva Restaurant e la Società Editoriale Diemmecom, permetterà di sostenere concretamente la formazione di coloro che saranno i medici e gli scienziati di domani. Grazie anche alle donazioni, i ricercatori potranno dedicarsi agli studi con la serenità e il supporto necessari, sapendo di avere alle spalle una comunità che crede in loro e nel loro potenziale.

Sarà possibile donare dall’1 novembre al 20 aprile. Ogni contributo, piccolo o grande, avrà un impatto reale e permetterà di dare forma a un mondo in cui il talento e la passione possano trovare il proprio spazio, indipendentemente dalle possibilità economiche.