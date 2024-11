Una pasticceria vibonese conquista due “torte” nella nuova guida del Gambero rosso: ecco dove si trova

È stata presentata oggi la 14° edizione della guida Pasticceri & Pasticcerie di Gambero Rosso, per il terzo anno realizzata in collaborazione con Club Kavè.

La guida Pasticceri & Pasticcerie 2025 di Gambero Rosso fotografa un settore in pieno fermento. Il dolce, protagonista sulle tavole delle feste e delle occasioni, oppure piccola coccola, è compagno immancabile dei momenti speciali. Deve appagare vista e palato, allettare, meravigliare. Il 2024 è stato l’anno del dilagare di maritozzi, croissant cubici, piramidali, rolls e affini.

Sono 660 i locali censiti dalla Guida e 61 le novità che debuttano quest’anno. Sale a 33 il numero delle insegne che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte, a cui si aggiunge, comme d’habitude, Iginio Massari, Maestro dei maestri in Italia e nel mondo con Pasticceria Veneto di Brescia che merita Tre Torte d’oro.

A stravincere come qualità è la Lombardia, con 9 pasticcerie a pieno punteggio seguita dalla Campania. Sei sono i premi speciali, con 9 premiati.

Sono 13 le stelle del firmamento calabrese: nessun a punteggio pieno, ma sono numerose le Due Torte. Tra le pasticcerie che ricevono l’ambito riconoscimento figura anche un laboratorio artigianale di Vibo, Pasticceria D’Arte Russo.

La recensione del Gambero Rosso

“Piccola insegna a conduzione familiare – si legge nella recensione del Gambero Rosso -, aperta nel 1984 da Salvatore Russo e oggi condotta dal figlio Alessandro, la cui produzione, a partire da materie prime di qualità, si muove validamente tra preparazioni tipiche, dolci classici e creazioni contemporanee. Si viene qui sin dal mattino – è anche caffetteria – per i buoni lievitati della prima colazione, tra pain suisse e saccottini, cornetti cubici e cannoli fritti. Un posto particolare dell’offerta è occupato dal cioccolato, protagonista in svariati dolci, dai grandi lievitati al cestino di profiterole fino alla torta Hukambi. Validi i mignon, le monoporzioni, la biscotteria e le torte, sia classiche che moderne. Da non trascurare i dolci delle ricorrenze (da provare le zeppole), tra i quali spiccano molte tipicità, anche rivisitate, come le susumelle ripiene con crema al pistacchio, al gianduia”.