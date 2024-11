Colletta alimentare, Lions e Leo Club insieme a Vibo: «Raccolti 5 quintali di cibo in un solo supermercato, grazie a tutta la città»

Anche il Leo Club Vibo Valentia e il Lions Club Vibo Valentia erano in prima linea ieri per la 28esima Giornata nazionale del Banco alimentare, a favore delle famiglie in difficoltà e per promuovere valori importanti come quello della solidarietà. «L’obiettivo della giornata era ambizioso – spiegano le due realtà vibonesi in una nota -: superare la quantità di alimenti raccolti lo scorso anno. Grazie all’instancabile lavoro dei volontari, tra cui spicca il prezioso contributo degli alunni del Liceo magistrale “Vito Capialbi”, il risultato è stato raggiunto con successo. Presso l’Eurospar di Vibo Valentia sono stati raccolti ben 533,8 kg di alimenti, superando le aspettative e dimostrando ancora una volta la forza della collaborazione».

Da parte di Leo Club e Lions Club il ringraziamento alla cittadinanza, «che con generosità e sensibilità ha risposto all’appello, contribuendo in modo significativo alla raccolta. Si desidera inoltre esprimere gratitudine all’Eurospar di Vibo Valentia, che ha ospitato l’iniziativa, offrendo la disponibilità dei propri spazi e supporto logistico fondamentale per il successo dell’evento. Un sentito grazie va infine alla referente Lions, professoressa Anna Crupi, il cui impegno e coordinamento hanno garantito la perfetta riuscita del service».

La sinergia tra il Leo Club e il Lions Club di Vibo Valentia si conferma dunque un esempio virtuoso di solidarietà e dedizione al servizio della comunità, testimoniando l’importanza di unire le forze per aiutare chi è in difficoltà.