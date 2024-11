Violenza sulle donne, il 25 novembre il nuovo Tribunale di Vibo s’illuminerà di rosso

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia con la presidente Giusi Fanelli e lo stesso Ordine professionale con il presidente Francesco De Luca, il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne si riuniranno alle ore 16:30 davanti al Palazzo di Giustizia in Via Lacquari per la cerimonia di illuminazione dell’edificio di colore rosso, simbolo di contrasto alla violenza di genere.

L’incontro è aperto alla cittadinanza, invitate anche le massime autorità civili, militari, religiose e politiche, nonché le associazioni forensi e non. Le autorità giudiziarie e i procuratori, fanno sapere gli organizzatori, saranno presenti in toga con un simbolo rosso, quale momento di sensibilizzazione e contrasto alla violenza contro le donne.

La presidente Fanelli ricorda altresì che «accanto alle iniziative già promosse in tema di violenza di genere nel mese di novembre, la mattina del 25 i giovani studenti del Liceo statale Vito Capialbi saranno protagonisti con l’esecuzione di performance teatrale, musicale e coreutica sul tema nell’aula magna dello stesso istituto. Interverranno il Comitato Pari Opportunità, la regista Angelica Pedatella, autrice del Cortometraggio “SCUSA”, che verrà proiettato e a cui seguirà un dibattito con gli studenti, il segretario Corecom Calabria Pasquale Petrolo, con le innovazioni del Corecom Calabria connesse alla Media Education: “L’Academy in Tour e le Torri Digitali di Controllo”».

La presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Vibo conclude ringraziando «il Corecom Calabria, in persona del presidente Fulvio Scarpino, che ha patrocinato l’evento, il dirigente scolastico Antonello Scalamandrè unitamente alla docente Ines Calafati, coordinatrice dell’iniziativa, gli studenti che modereranno e si esibiranno e il docente Puzzello Francesco, scrittore della raccolta poetica “Il vecchio Ulivo”. Enti, istituzioni, autorità, avvocati, studenti e cittadini insieme in rete per sensibilizzare e contrastare la violenza in tutte le sue forme anche e non da ultimo digitale».