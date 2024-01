Violenza nelle relazioni familiari, tutela civile e penale: esperti a confronto a Vibo Valentia

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, in collaborazione con la camera Penale, la Camera Minorile, il Comitato Pari Opportunità, la Camera Civile, la Scuola di Formazione Forense e l’Osservatorio sul diritto di Famiglia di Vibo Valentia, hanno promosso un convegno dal titolo: “Violenza nelle relazioni familiari – Tutela civile e penale”. L’incontro si svolgerà venerdì 19 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 nella sala consiliare della Provincia di Vibo Valentia. Moderato dall’Avv. Caterina Varvaglione, l’evento sarà introdotto dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati Francesco de Luca, mentre le conclusioni saranno affidate a Beniamino Calabrese, avvocato generale della Corte d’Appello di Catanzaro. Interverranno inoltre Maurizio Bonanno, giornalista e sociologo; Giulia Pantano, Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Catanzaro; Gabriella Lupoli, presidente della sezione Famiglia del Tribunale di Vibo Valentia; Maria Cecilia Rebecchi, sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Vibo Valentia; Francesca Loffredo, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia; Antonio Pacillo del collegio dei Garanti Unione Nazionale delle Camere Minorili; Luigia Barone specialista in psicologia giuridica ed Elisabeth Rosanò.

LEGGI ANCHE: Giustizia in tilt a Vibo, Talerico al presidente del Tribunale: «No a censure per l’Avvocatura, il caso a Roma»

Giustizia lumaca a Vibo? Il presidente del Tribunale punta l’indice contro gli avvocati

Giustizia lumaca a Vibo, Talerico: «Battaglia di civiltà rafforzare organico dei magistrati»

Giustizia vibonese in tilt: gli avvocati scrivono a Meloni e Nordio