Tropea, i commissari replicano all’associazione Giovani tropeani: «I mercatini di Natale si faranno regolarmente»

Non si fa attendere la replica dei commissari prefettizi – che reggono le sorti del Comune di Tropea (Vito Turco, Roberto Micucci e Antonio Calenda) dopo lo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose – rispetto alle critiche mosse al loro indirizzo dall’associazione “Giovani tropeani” (guidata da Danilo Saturno) in ordine all’allestimento dei mercatini di Natale. All’associazione “Giovani Tropeani” non è andato giù il coinvolgimento quest’anno – per volontà dei commissari – della Coldiretti nell’evento. A dare sostegno ai “Giovani Tropeani”, si è unito poi l’ex sindaco Giovanni Macrì, alla guida dell’ex amministrazione sciolta per infiltrazioni mafiose, secondo il quale i mercatini di Natale a Tropea sono stati “sostituiti e annullati senza preavviso”. Di ben altro parere i commissari prefettizi i quali puntualizzano che “l’apporto della Coldiretti costituirà un valore aggiunto a Tropea rispetto ai tradizionali festeggiamenti. Non è assolutamente vero che non si terranno i mercatini di Natale. Ci saranno invece importanti novità e il consueto appuntamento verrà rispettato. Con le precedenti amministrazioni comunali – spiegano i commissari – l’associazione Giovani Tropeani era divenuta completamente affidataria del mercatino di Natale. Quest’anno, pertanto, abbiamo deciso di adottare un nuovo e diverso approccio dopo esserci naturalmente confrontati con la stessa associazione poiché le modalità con cui intendeva svolgere questo servizio non ci hanno convinto. Abbiamo così deciso di instaurare una collaborazione con la Coldiretti. Il Mercatino pertanto si farà e non accettiamo mistificazioni con le dieci casette in legno che verranno gestite dalla Pro Loco che selezionerà gli operatori commerciali e noi – spiegano ancora i commissari – esprimeremo il gradimento sulla lista di operatori economici prescelti”. La Coldiretti si occuperà invece della realizzazione di cinque stand gastronomici dedicati all’agroalimentare. Nessuna spesa, infine, per gli operatori commerciali che intenderanno prendere parte ai mercatini di Natale: dovranno presentare solamente la Scia ma non sosterranno alcun costo per l’occupazione di suolo pubblico e il consumo di elettricità.

Sostegno alla scelta dei commissari prefettizi arriva infine dall’ex consigliere comunale Massimo Pietropaolo: “Un plauso ai commissari di Tropea che stanno svolgendo un’opera di sana amministrazione comunale coniugando sviluppo ed etica pubblica. I commissari Roberto Micucci, Vito Turco e Giuseppe Candela stanno infatti dimostrando che è possibile governare Tropea coniugando lo sviluppo economico, il benessere dei cittadini e dei turisti con la legalità“.

