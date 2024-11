“Marziani” per beneficenza a Francavilla: evento in maschera per raccogliere fondi a favore del Madagascar

Il tema della serata organizzata dall’associazione MàMé for you ispirato alla fantascienza. I soldi raccolti destinati all’illuminazione di alcuni villaggi dell’isola di Mitsio

L’Associazione MàMé for you, rappresentata da Mariateresa Rosano, giorno 28 novembre, ha organizzato una serata a tema, “Terra Chiama Luna”, dedicata alla raccolta fondi per continuare ad “illuminare” altri villaggi nell’isola di Mitsio. La serata si è svolta all’Hangar nella splendida cornice di Francavilla Angitola, dove il panorama del nostro splendido golfo ha tolto il fiato a tutti gli ospiti.

«Tutti gli ospiti, come da invito – si legge in una nota -, sono arrivati in costumi “stellari”, molti i gruppi a tema, sono arrivati i Man in Black spaziali, i Guerre Stellari, La navetta spaziale con gli astronauti, Stelle solari, uomini di Plutone, le Venusiane, coccinelle stellari, il sole, e a chi il costume non l’ha potuto mettere un simbolo è stato dato all’entrata. Tutti accolti dalle immense ali della padrona di casa vestita da angelo lunare. La giuria questa volta ha premiato tutti i gruppi davvero unici nel loro costume, oltre alla coccinella stellare (Stefania) e il Dandy dello spazio (Filippo), questi ultimi hanno ricevuto premi, collana e gemelli, donati sempre dalla Gioielleria Franzè di Vibo Valentia».

Durante la serata è stata illustrata attraverso video e foto, l’attività di 14 anni della Rosano in Madagascar, dai primi periodi in cui gran parte del tempo delle sue vacanze lo dedicava con assoluta dedizione ai bimbi e alle famiglie bisognose, continuando con l’incontro di persone che l’hanno aiutata ad organizzarsi in modo stabile, fino alla conoscenza con Suor Melinda con la quale hanno costituito l’associazione MàMé for you.

Si sono visti: le attività con i bambini durante le vacanze, le attività scolastiche, la realizzazione delle prime mense, l’assistenza in ospedale, la distribuzione di beni di prima necessità ad un gruppo di 80/85 mamme, ora diventato Gruppo Mamme MàMé che seguono anche un programma di educazione familiare, la ristrutturazione della scuola di Jalababe, il sistema idrico che ha portato acqua a tre villaggi dell’isola di Mitsio, l’azione di aver piantato alberi di teack proprio per rendere quest’ isola più preziosa.

Leggi anche ⬇️ Al Castello di Pizzo una serata danzante in costumi d’epoca per raccogliere fondi a favore del Madagascar

Non potevano mancare i progetti realizzati grazie all’evento di raccolta fondi del luglio scorso “Re e Regine per il Madagascar”, già illustrati qualche mese fa con una serata dedicata così per come promesso, ed esattamente: la ristrutturazione della scuola di Antsohimbondrona, sistema di illuminazione a pannelli solari per 3 villaggi, la distribuzione di riso alle famiglie che vivono e lavorano alla cava, le giornate di prevenzione per il diabete.

«Ora i progetti possono andare avanti grazie a tutti gli “Stellari e spaziali” della serata, infatti si continuerà portanto il sistema di illuminazione ad altri 2/3 villaggi dell’isola di Mitsio – sil legge sempre nella nota -. La cena è stata allietata dalla musica con un DJ set gestito in maniera ancestrale da Daniele Vivona. L’associazione ringrazia gli sponsor che hanno dato un validissimo contribuito alla serata con i loro prodotti, ormai diventati partner di MàMé for you: la pasticceria di San Costantino Il Pasticcino e L’amaro 05 . Ora il prossimo appuntamento sarà a febbraio, dove tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi, saranno invita da MàMé for you per renderli partecipi ed orgogliosi di ciò che a dicembre sarà possibile realizzare grazie al loro contributo».