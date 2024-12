Via del Vischio e non solo: a Nicotera si accende la magia del Natale

Per il quinto anno consecutivo torna la suggestiva installazione, con qualche novità in più. Attesi bus e visitatori da ogni angolo della Calabria e anche da fuori regione. Ecco gli eventi per le festività, oggi via alla prima edizione della fiera dell'Immacolata nella frazione Marina

La magia del Natale è pronta a invadere Nicotera e ad avvolgere coloro i quali la visiteranno durante le festività. E non saranno pochi, secondo quanto si prevede. Da qualche anno, infatti, la cittadina costiera è diventata meta imperdibile nel Vibonese e non solo per quanti amano questo periodo dell’anno. Merito soprattutto della sua ormai celebre Via del Vischio, che attrae visitatori da tutta la Calabria ma anche da fuori regione.

Era il 2020 quando fu realizzata per la prima volta dai volontari comunali insieme all’amministrazione guidata dal sindaco Marasco. Si era in piena pandemia da Covid, eppure già allora si registrò grande affluenza. Replicata poi negli anni avvenire e attesa anche ora. Dopo settimane di lavoro da parte dei volontari, che quest’anno si sono avvalsi anche dell’aiuto di alcuni ragazzi argentini che vivono a Nicotera, la suggestiva installazione è pronta per essere inaugurata: taglio del nastro oggi pomeriggio, poi rimarrà visitabile fino a metà gennaio.

Un tunnel di vischio, lucine e decorazioni natalizie lungo oltre cento metri: attraversa tutto il corso Medameo, fino alla centralissima piazza Garibaldi. Nella Via del Vischio presenti pure quest’anno l’arco del bacio e altri angoli perfetti per scattare foto ricordo e selfie, dall’altalena luminosa alla sedia di Babbo Natale. Ma ci saranno anche delle novità, promettono dall’amministrazione comunale, a partire dall’ingresso lato piazza che è stato arricchito.

Installazioni e decorazioni natalizie sono in via di allestimento anche nel suggestivo quartiere della Giudecca, mentre luminarie d’artista saranno presenti in altri punti centrali della cittadina. Altra novità di quest’anno, le facciate di alcuni palazzi storici addobbate con i peluche che da qualche settimana i cittadini hanno donato su impulso dell’amministrazione (come accadde il primo anno con le palline di Via del Vischio, il tutto in un’ottica anche di risparmio e di riuso). Da Palazzo Convento si dicono fiduciosi: anche questo sarà un bel Natale per Nicotera. Si hanno già notizie di diverse gite organizzate e autobus che faranno tappa proprio qui a partire dai prossimi giorni, provenienti da ogni angolo della Calabria e pure dalla Sicilia.

Ma non c’è solo Via del Vischio. Il cartellone degli eventi natalizi a Nicotera e frazioni prevede diverse iniziative, a partire dalla prima edizione della fiera dell’Immacolata a Nicotera Marina (nei giorni 7 e 8 dicembre, a cura di Aniac) fino al presepe vivente di Comerconi (il 26 dicembre e 6 gennaio). Nella frazione Marina, peraltro, quest’anno l’associazione Ancora Marina ha illuminato gli alberi e le palme all’ingresso del paese e lungo tutto il lungomare; i pescatori invece come di consueto hanno addobbato un albero di Natale sulla spiaggia, vicino al rimessaggio delle barche. Di seguito gli eventi in programma a Nicotera per le festività natalizie.