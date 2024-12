Controllo della vista, a Vibo gli studenti e gli ottici locali scendono in campo per gli screening gratuiti

Grazie a questa collaborazione i ragazzi potranno non solo apprendere le competenze necessarie per la loro futura professione ma anche entrare in contatto diretto con i professionisti del settore

Tre giornate dedicate alla misurazione della vista. Ad annunciare l’appuntamento, gratuito per tutti i partecipanti, la Confesercenti in collaborazione con il Polo professionale di Vibo Valentia Ipseoa “Gagliardi”- Iis”De Filippis-Prestia” indirizzo Ottico ed i professionisti dell’ottica. Gli appuntamenti si terranno il 13 e il 20 dicembre 2024, e il 20 gennaio 2025.

«Confesercenti – si legge in una nota stampa – è fortemente impegnata anche nel valorizzare le eccellenze del nostro territorio, e l’Istituto professionale alberghiero di Stato ne è un perfetto esempio. Sotto la guida appassionata e professionale della dirigente Eleonora Rombolà sopportata dalla vicepreside Maria Oliverio e dai docenti, gli studenti stanno acquisendo competenze fondamentali, non solo nel settore gastronomico, ma anche in ambiti innovativi e tecnologici. Grazie a bandi e finanziamenti mirati, la scuola ha saputo dotarsi di apparecchiature all’avanguardia, permettendo agli studenti di imparare e praticare su strumentazioni di ultima generazione».

Gli screening gratuiti

L’iniziativa di offrire misurazioni gratuite della vista rappresenta un’opportunità preziosa per coinvolgere gli studenti dell’istituto e le ottiche locali in un progetto che unisce formazione, sensibilizzazione e professionalizzazione. Grazie a questa collaborazione, prosegue la nota stampa, i ragazzi possono non solo apprendere le competenze necessarie per la loro futura professione, ma anche entrare in contatto diretto con i professionisti del settore, creando una rete di supporto e opportunità. Inoltre, sensibilizzare i giovani sulla importanza della cura degli occhi e della vista è fondamentale poiché molte persone trascurano controlli regolari che possono prevenire problemi visivi più gravi in futuro.

«Questo tipo di iniziativa non solo prepara i futuri professionisti ma contribuisce anche a creare una comunità più consapevole e informata riguardo alla salute oculare. Unendo teoria e pratica, si offre un’esperienza educativa completa che può avere un impatto duraturo sulla carriera degli studenti e sulla salute della popolazione locale. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a queste giornate, sostenendo i giovani talenti del nostro territorio. Insieme possiamo costruire una comunità più sana e consapevole del proprio benessere», conclude la nota stampa.