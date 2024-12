Domenico Lico è il nuovo baby sindaco di Mileto: il passaggio di consegne martedì alla presenza del procuratore Marisa Manzini

Domenico Lico è il nuovo sindaco baby di Mileto. Prende il posto di Cesare Direnzo, eletto in rappresentanza della popolazione studentesca lo scorso anno. Quattro i candidati a sindaco baby di questa tornata elettorale. Alla fine l’ha spuntata il capolista di “Insieme per migliorare Mileto”. Gli altri giovani contendenti sono stati Saverio Pontoriero, Carmine Tulino e Domenico Lascala. Eletto anche il baby consiglio, Di esso, oltre al neo sindaco e ai capilista, faranno parte anche i giovani studenti Emanuele Corso, Chanel Pia Evolo, Serena Spina, Cristian Valente, Rebecca Iannella, Santino Lo Briglio, Giulia Incollà, Denise Macheda e Rocco Prostramo. Il progetto teso ad avvicinare gli allievi alle istituzioni è stato avviato alcuni anni fa dall’Amministrazione comunale, in collaborazionecon il locale Istituto comprensivo oggi diretto da Luisa Vitale.

Esso, nello specifico, coinvolge gli studenti delle classi IV e V della scuola primaria e di tutta la secondaria. Le varie candidature di questa edizione, così come si sottolinea da palazzo dei normanni, sono emerse in seguito a un periodo di coinvolgimento, sensibilizzazione e ascolto, condotto presso l’Ic. A coordinare il tutto, il referente della scuola Maria Letizia Rettura, in collaborazione con l’assessore alle Politiche sociali Carmela Vardaro e la consigliera delegata alla Pubblica istruzione Clarissa Conidi.

Il neo baby sindaco Domenico Lico ha ricevuto l’investitura al termine dello spoglio, alla presenza del sindaco Salvatore Fortunato Giordano e di tutta l’amministrazione. La proclamazione degli eletti e il “passaggio di fascia” avverrà, invece, durante la Giornata nazionale della Legalità, in programma martedì prossimo a Mileto. Ad essa interverranno, tra gli altri, il procuratore della Repubblica aggiunto di Cosenza Marisa Manzini, il fratello di Maria Chindamo, Vincenzo, e il referente provinciale di Libera Maria Joel Conocchiella.

Al riguardo, palese la soddisfazione del sindaco Giordano, il quale annuncia l’intento di farsi promotore presso la Regione di un’iniziativa che tenda, in contemporanea, a far eleggere in ogni Istituto calabrese il sindaco e il consiglio comunale dei ragazzi. Soddisfatto anche l’assessore Vardaro, che dal canto suo intende oggi ringraziare la scuola e le famiglie per la collaborazione prestata, nonché gli esponenti di maggioranza Francesco Ciccone, Fortunata Dimasi, Rachele Catagnoti, Domenico Pontoriero e Clarissa Conidi, «direttamente coinvolti nella tornata elettorale nelle vesti di presidenti di seggio».