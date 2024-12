Il Comune di Vibo vara il trasporto sociale verso strutture sanitarie e ambulatori. Ecco chi ne ha diritto e come accedere al servizio

Il Comune di Vibo Valentia, in qualità di ente capofila dell’Ambito territoriale sociale n. 1, ha pubblicato l’Avviso pubblico per l’accesso al servizio di trasporto sociale a favore di persone fragili, disabili, minori, anziani autosufficienti in difficoltà residenti nei Comuni afferenti all’Ambito. «Si tratta di un servizio – spiega in una nota stampa l’assessore alle Politiche sociali, Lorenza Scrugli – di notevole importanza per tutte quelle persone, purtroppo non poche, che necessitano di un aiuto per recarsi nelle strutture sanitarie ed ambulatoriali per effettuare terapie e visite e che non hanno all’interno della famiglia qualcuno che possa accompagnarle. Ci tengo a sottolineare – aggiunge l’assessore Scrugli – che d’ora in avanti ogni avviso verrà pubblicato prevedendo dei giorni di preavviso, in maniera tale che tutti possano venirne a conoscenza per tempo ed essere nelle condizioni di potervi aderire, come è giusto che sia in nome della trasparenza e dell’uguaglianza dei diritti».

Il servizio

Il servizio di trasporto sociale, che è gratuito, ha l’obiettivo di favorire la mobilità delle persone in condizione di disabilità grave o comunque con problematiche connesse alle difficoltà di spostamento per il raggiungimento dei servizi presso strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali in genere, sostenendo al contempo le situazioni di fragilità presenti nei nuclei familiari in cui si renda necessario favorire l’autonomia personale dei suoi componenti, e riguarda il solo trasporto di persone.

Destinatari e requisiti

Possono usufruire del servizio i cittadini che si trovino in una delle seguenti condizioni: anziani ultra sessantacinquenni autosufficienti, con reti familiari carenti, che abbiano un Isee ordinario non superiore a 10mila euro; disabili certificati ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 purché accompagnati e che abbiano un Isee ordinario non superiore a 15mila euro; persone affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi, con Isee non superiore a 10mila euro. I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale sono: residenza in uno dei Comuni facenti parte dell’Ats di Vibo Valentia; impossibilità accertata della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento verso i luoghi di destinazione.

La domanda

Possono presentare domanda i soggetti interessati e in possesso dei requisiti previsti, un loro familiare o tutore-amministratore di sostegno, altra persona munita di delega. La richiesta deve essere inoltrata utilizzando il modulo predisposto e allegato all’Avviso con consegna diretta brevi manu all’Ufficio protocollo del Comune di Vibo Valentia. Al fine di garantire una corretta partecipazione di tutti gli utenti interessati, si fa presente che verranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate a partire dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia il 17 dicembre.