Trasporto scolastico a Vibo, aperte (per due giorni) le iscrizioni al servizio

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i modelli di domanda per le adesioni al servizio di trasporto scolastico. A comunicarlo è l’assessore alla Pubblica istruzione, Vania Continanza, che ha seguito l’intero iter. Le famiglie interessate – si legge nella nota stampa – dovranno compilare la domanda ed inoltrarla al Comune, entro domenica 8 settembre, a mezzo pec all’indirizzo protocollocomunevibo@pec.it oppure all’ufficio protocollo dell’ente, aperto fino a venerdì 6 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

«Pur con tempi ristretti – spiega l’assessore Continanza – abbiamo cercato di organizzare il servizio per rispettare la data di inizio dell’anno scolastico. Per questo, rendendoci conto del poco tempo a disposizione, chiediamo alle famiglie la massima collaborazione. Da parte nostra, come è giusto che sia, vi sarà totale apertura ed elasticità nei limiti del possibile per venire incontro alle esigenze delle famiglie vibonesi dei ragazzi che frequentano l’Istituto Murmura. Ecco perché ci appelliamo al senso di responsabilità della cittadinanza, affinché chi aderisce al servizio poi ne fruisca effettivamente».

Il servizio di trasporto scolastico è attivo per gli alunni di Longobardi (scuole di Vibo Marina), e per gli alunni di Piscopio e Vene (rispettivamente, scuole di Piscopio e Vena Superiore); la fruizione del servizio per le sopracitate frazioni è soggetta a tariffa (i costi non sono resi noti nel comunicato dell’ente).

Mentre per quanto riguarda l’Istituto Murmura, collocato momentaneamente a Palazzo Gemini lungo la Strada Statale 18, per via dei lavori di ristrutturazione della sede di via S. Aloe, il servizio è gratuito.