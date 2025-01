Al Comune di Vibo istituito l’Ufficio di Trasporto pubblico locale: verso la riorganizzazione delle corse dei bus

«Il Comune di Vibo Valentia si adegua alla normativa vigente e compie un ulteriore passo verso una mobilità sempre più sostenibile». Così l’amministrazione Romeo annuncia l’istituzione, con una delibera di Giunta, dell’Ufficio di Trasporto pubblico locale, come tra l’altro previsto dal decreto legge numero 34/2020.

«Riteniamo il trasporto urbano un servizio essenziale che purtroppo, ad oggi, è estremamente carente nella nostra città – afferma il vicesindaco e assessore al ramo Loredana Pilegi -, per questo motivo stiamo procedendo nell’ottica di una programmazione a breve, medio e lungo termine, a cominciare da una organizzazione degli uffici rispondente alle esigenze della popolazione e dell’utenza, così da poter pianificare in maniera puntuale ogni tipo di intervento in questo settore».

Mentre proseguono i lavori per la redazione del nuovo piano del trasporto urbano, quindi, l’amministrazione interviene sull’assetto organizzativo degli uffici. L’Ufficio di Tpl, spiegano da Palazzo Luigi Razza, avrà il compito non solo di adottare il Piano degli spostamenti casa-lavoro (Pscl), ma anche di nominare un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile, con l’obiettivo dichiarato di ridurre l’uso del mezzo di trasporto privato in favore di mezzi pubblici, con innegabili vantaggi per l’ambiente e la decongestione del traffico cittadino.

«Per quanto riguarda la rimodulazione delle corse che stiamo predisponendo, e che nulla ha a che fare con quei bus che vediamo vagare per la città, le nuove – conclude l’assessore Pilegi – garantiranno mobilità interna anche alle frazioni. Voglio ricordare, infine, che abbiamo avviato le necessarie interlocuzioni con la Regione Calabria, prendendo parte al tavolo sul trasporto, e con l’azienda Ferrovie della Calabria, fondamentali per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati: un trasporto efficiente e capillare».