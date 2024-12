La canzone popolare napoletana protagonista a Pizzoni con il concerto dell’Ensemble lirico Il Sole

Appuntamento per lunedì 23 dicembre alle ore 18 nella Sala consiliare. Ogni brano sarà preceduto da una breve presentazione per porre l'accento sull'aspetto storico

Il 23 dicembre alle ore 18:00 nella sala consiliare del comune di Pizzoni si terrà il concerto dell’Ensemble lirico “Il Sole”, dedicato alla canzone popolare napoletana d’autore. Il complesso è costituito dai maestri Adriano Licastro – tenore, Maria Teresa Ionadi – soprano, Antonio Romano – pianista. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale.

Il concerto, spiegano gli organizzatori, vuole essere un atto di omaggio e di amore a Napoli, la cui cultura e storia musicale hanno costituito la base su cui si è costruita la musica italiana, soprattutto quella calabrese dal 1200 a tutt’oggi. Il concerto sarà altresì un modo per avvicinare i giovani alla bellezza del “bel canto” e alla cultura musicale in toto. Ogni canzone sarà preceduta da una breve presentazione per rendere il concerto non solo un momento da trascorrere insieme all’insegna della grande musica ma anche un momento di storia e cultura musicale.