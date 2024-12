Canoni d’affitto, il Comune di Vibo pubblica il bando per i contributi a favore delle famiglie. Ora però servono i soldi

In attesa che la Regione assegni i fondi è possibile aderire all’avviso e cominciare a entrare in graduatoria: ecco chi ne avrebbe diritto e quanto otterrebbe

Il Comune di Vibo Valentia «ha adottato un altro importante provvedimento per andare incontro alle esigenze di chi necessita di un aiuto economico, in questo caso per il pagamento dei canoni di affitto delle abitazioni». A darne notizia con un comunicato stampa è l’assessore alle Politiche sociali, Lorenza Scrugli, la quale informa che l’ente ha pubblicato l’Avviso per la concessione di un contributo economico ad integrazione dei canoni di locazione in favore delle persone che ne abbiano i requisiti. A partire dalla data di pubblicazione del bando e sino al sessantesimo giorno successivo, «le persone in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere contributi fino ad esaurimento delle risorse che saranno rese disponibili. Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nel relativo elenco, all’attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2024, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva, fino al 31 dicembre 2024».

Tra i requisiti relativi alla cittadinanza, «gli aspiranti – si legge nella nota – devono essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado; residenza nel Comune di Vibo Valentia nonché nell’alloggio, oggetto del contratto di locazione, da almeno un anno; non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale; non essere assegnatario di un alloggio comunale e altro. L’accesso al contributo è distribuito su fasce di requisiti economici, cui il richiedente deve espressamente ed esclusivamente indicare di partecipare. Tutti i dettagli dell’Avviso e gli allegati per la produzione delle domande – si conclude la nota dell’Ente – si possono consultare sul sito istituzionale del Comune di Vibo».

Il bando emesso non stabilisce un plafond di manovra e il Comune, secondo quanto specificato nell’art. 10 del documento, una volta «completato l’elenco dei beneficiari definitivo e del relativo fabbisogno, lo segnala alla Regione Calabria richiedendo l’erogazione dei fondi per soddisfare le domande secondo la tempistica stabilita dalla Regione. Il contributo verrà erogato agli aventi diritto, secondo l’elenco dei beneficiari definitivo, esclusivamente all’effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione al Comune, secondo priorità e quantità stabilite dalla Regione medesima, fino e non oltre l’esaurimento del finanziamento stesso». Ecco dunque tutti i requisiti generali richiesti:

Cittadinanza : italiana; europea; non appartenente all’Unione Europea con permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.

: italiana; europea; non appartenente all’Unione Europea con permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Contratto di locazione : titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato; nessun vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado con il locatore.

: titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato; nessun vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado con il locatore. Residenza : nel Comune di Vibo Valentia e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione da almeno un anno; per gli immigrati residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella stessa regione.

: nel Comune di Vibo Valentia e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione da almeno un anno; per gli immigrati residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella stessa regione. Non essere assegnatario di : alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale; alloggio comunale.

: alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale; alloggio comunale. Proprietà immobiliare : non essere titolare, né il richiedente né gli altri componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito del territorio provinciale.

: non essere titolare, né il richiedente né gli altri componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito del territorio provinciale. Patrimonio mobiliare: non superiore a 25.000,00 euro al lordo della franchigia.

Ecco invece quali requisiti economici sono fissati nel bando:

Fascia A : valore Isee del nucleo familiare uguale o inferiore a 15.563,86 euro; incidenza del canone di locazione annuo corrisposto non inferiore al 14% dell’Ise.

: valore Isee del nucleo familiare uguale o inferiore a 15.563,86 euro; incidenza del canone di locazione annuo corrisposto non inferiore al 14% dell’Ise. Fascia B: valore Ise del nucleo familiare superiore a 15.563,86 euro e non superiore a 17.000,00 euro; incidenza del canone di locazione annuo corrisposto non inferiore al 24% dell’Ise; valore dell’Isee del nucleo familiare non superiore a 15.000,00 euro (eventualmente diminuito del 30% in presenza di determinate condizioni).