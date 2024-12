Simbario, la Via Crucis vivente della Pro Loco Futur’osa ottiene il marchio di qualità da Epli

La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento si terrà il 19 marzo prossimo al Senato. «Momento di giubilo per l'intero gruppo, grati e orgogliosi per il nostro lavoro»

Sotto l’albero della Pro Loco FutuR’Osa di Simbario quest’anno c’è un dono speciale: la Via Crucis vivente ideata ed inscenata dall’intero gruppo, con già due edizioni alle spalle ed una terza in preparazione, ha ottenuto il marchio di qualità per la categoria “Pietà e Culto Popolare” rilasciato da Epli – Ente Pro Loco italiane.

«Sotto la locuzione “pietà popolare” – fa sapere la Pro Loco di Simbario – vengono riportate le diverse manifestazioni culturali e di carattere comunitario che, nell’ambito della fede, si esprimono prevalentemente attraverso peculiarità derivanti dal genio di un popolo, con riferimenti al suo passato, alle sue radici ed ai valori che esso intende trasmettere nel tempo. Un riconoscimento meritato per l’intero organico della Pro Loco FutuR’Osa, che dedica gran parte dell’anno alla preparazione della Via Crucis vivente, rendendola l’evento di punta fra i numerosi organizzati per il paese e non solo».

Fede e passione si fondono in una rievocazione storica dei momenti salienti della passione e morte di Cristo, nella quale oltre cinquanta personaggi, tra attori principali, legioni di soldati, popolo palestinese e vari figuranti, vanno in scena per le vie del paese alla sera del Venerdì Santo in una commistione di arte e teatro ma anche di forte tradizione e profondo spirito di preghiera, per rendere più veritiera possibile quell’atmosfera realmente vissuta quasi due millenni fa.

«L’assegnazione di questo marchio di qualità – prosegue la nota diffusa dal sodalizio – si concretizza, quindi, nell’atto importante e coscienzioso di mantenere alta l’attenzione riguardo le attività di promozione delle espressioni popolari legati alle tradizioni religiose che rischiano di scomparire. Considerando oggigiorno la pietà ed il culto popolare tra le attività di promozione di ciò che consideriamo beni immateriali dei nostri territori, ecco che l’impegno ed il lavoro della Pro Loco FutuR’Osa non può che inscriversi entro queste fila. Questa la motivazione per il quale Ente Pro Loco italiane attraverso il rilascio del Marchio “Pietà e culto Popolare” intende inserire la Via Crucis Vivente di Simbario in un percorso di censimento comprendente tutto il territorio nazionale, con l’intento di rilevare e altresì valorizzare qualsiasi forma di culto religioso e consentendo alle proprie associate uno scambio di relazioni utili ai fini dell’integrazione pura».

Il 19 marzo 2025, nella prestigiosa cornice di Palazzo Madama – sede del Senato della Repubblica – si terrà la cerimonia durante la quale sarà consegnato ufficialmente il Marchio di Qualità alla Pro Loco FutuR’Osa, da parte del Presidente Epli Pasquale Ciurleo. «Un momento di giubilo è quello che l’intero gruppo – composto da presidente, consiglio direttivo, staff, associati e comunità tutta di Simbario – sta vivendo in queste ore, scandite dalla magia del Natale ma anche da tanto orgoglio e gratitudine per il lavoro svolto in questi mesi, con incessante dedizione», la conclusione.