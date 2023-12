Simbario, si cercano associazioni interessate alla locazione di un immobile comunale

Il Comune di Simbario ha diramato un avviso pubblico per l’individuazione di un’associazione o società interessata alla locazione dell’immobile adibito a sala congressi e attività culturali/ricreative sito lungo via Padre Pio. Le domande scadono il 5 dicembre alle ore 12.00. Più nel dettaglio, l’amministrazione intende concedere in locazione la struttura che vanta una superficie di 400 metri quadrati. Oltre alla sala congressi, sono presenti box attigui con numerose stanze dotate di servizi igienici riservati. L’impianto è situato in un’area vicina agli edifici comunali attualmente ospitanti le associazioni da spostare. Il canone di locazione a base di offerta è pari a 400 euro al mese, per complessivi 4.800,00 annuali, (più Iva). I sodalizi interessati, tra la documentazione richiesta, dovranno far pervenire una relazione scritta dei progetti che si intendono proporre.

LEGGI ANCHE: Vibo, tutela della pubblica incolumità: la Provincia vara il Piano neve

Simbario, Crispo lascia la carica di vicesindaco: «Mia incompatibilità è assoluta»

Comune di Simbario: “scossone” politico nella maggioranza, due consiglieri passano all’opposizione