Vibo Valentia, il Leo Club porta doni e conforto ai bambini ricoverati nell’ospedale Jazzolino

Ieri mattina, il presidente del Leo Club, Domenico Deodato, accompagnato da una piccola delegazione, ha visitato il reparto pediatrico dell’ospedale di Vibo Valentia, consegnando un dono simbolico ma significativo per i bambini ricoverati e le loro famiglie.

Durante la visita, sono stati distribuiti cinque termometri digitali di ultima generazione della marca Braun, 37 libri da colorare e cinque set di pastelli colorati, ciascuno composto da 24 pezzi, completi di temperini.

Un gesto semplice ma carico di significato che mira a offrire un momento di sollievo e allegria ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di servizio del Leo Club, un’organizzazione giovanile internazionale legata al Lions Club, impegnata nella realizzazione di progetti di solidarietà e sviluppo sociale in tutto il mondo.

“Con questo piccolo contributo, speriamo di portare un sorriso e un po’ di leggerezza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie,” ha dichiarato Domenico Deodato. Il presidente del club ha poi sottolineato quanto sia fondamentale promuovere iniziative che offrano supporto concreto e conforto nei momenti di difficoltà, soprattutto in ambito sanitario.

«Il Leo Club – sottolinea l’organizzazione – si distingue per l’entusiasmo e la determinazione dei suoi giovani membri, che si impegnano costantemente in attività volte a rispondere in modo efficace e innovativo alle esigenze delle comunità locali. Questa collaborazione tra associazioni come il Leo Club e le strutture sanitarie rappresenta un esempio di come piccoli gesti, realizzati con il cuore, possano fare una grande differenza».