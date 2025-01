L’Epifania tutte le feste si porta via: ecco gli eventi a Vibo e in provincia per salutare la Befana

Dalla costa all'entroterra giornate all'insegna della socialità, del divertimento e delle tradizioni per concludere in bellezza il calendario eventi legato al Natale. I principali appuntamenti in programma

Con l’Epifania si chiude il cerchio delle festività natalizie. Vibo e anche numerosi centri della provincia, dalla costa all’entroterra, si preparano per onorare l’arrivo della Befana. Ultima giornata di spensieratezza e socialità soprattutto per bambini e ragazzi, prima del rientro a scuola. Ciascun paese ha cercato di promuovere in occasione del Natale iniziative aggreganti. Un modo per vivacizzare i centri anche meno popolosi che, per le festività, accolgono centinaia di emigrati di ritorno nella terra d’origine.

Le luminarie a Tropea e Nicotera e la Via dei presepi a Vibo

Tropea e Nicotera, con le luminarie e la via del vischio, anche quest’anno hanno catalizzato l’attenzione delle famiglie, dei turisti, delle comitive provenienti da fuori provincia. Suggestivi i presepi viventi che hanno animato i paesi come Ricadi, Limpidi di Acquaro, Cessaniti, Brognaturo, Ionadi per citarne alcuni. Eventi in grado di mixare tradizioni locali, fede e desiderio di valorizzare i propri abitati. Su questa scia, fino al 6 gennaio a Vibo Valentia si potrà ammirare la Via dei presepi: un suggestivo viaggio fatto di 14 tappe in cui l’arte presepiale incontra i luoghi simbolo del capoluogo. Piccole opere d’arte ospitate in chiese, palazzi storici e anche vie cittadine.

L’Epifania a Vibo e in provincia

A Vibo e in provincia sono numerose le iniziative in programma per il fine settimana. Ne abbiamo selezionate alcune in grado di catturare l’interesse delle famiglie e dei giovanissimi.

5 gennaio

A Vibo , in piazza Municipio l’arrivo della Befana alle ore 19.

, in piazza Municipio l’arrivo della Befana alle ore 19. I cori della Calabria per le vie di Serra San Bruno, ore 17.00, evento promosso dall’associazione Terre bruniane.

ore 17.00, evento promosso dall’associazione Terre bruniane. A Tropea, in piazza SS Annunziata, l’edizione 2025 del presepe vivente. Inizio alle ore 17.00.

in piazza SS Annunziata, l’edizione 2025 del presepe vivente. Inizio alle ore 17.00. All’oratorio San Nicola di Briatico tombolata, giochi e divertimento a partire dalle ore 17.00.

tombolata, giochi e divertimento a partire dalle ore 17.00. A San Gregorio d’Ippona arriva la tombolata con gli anziani. Appuntamento nel salone Carlo Acutis, ore 17.00.

arriva la tombolata con gli anziani. Appuntamento nel salone Carlo Acutis, ore 17.00. A Zaccanopoli, pranzo sociale al Centro provando e riprovando. Ore 12.30.

pranzo sociale al Centro provando e riprovando. Ore 12.30. A San Calogero pranzo con i bambini all’oratorio Santa Paola Frassinetti. Inizio ore 13.00.

pranzo con i bambini all’oratorio Santa Paola Frassinetti. Inizio ore 13.00. Maierato ospiterà l’appuntamento Aspettando la befana, al Cas Falcone-Borsellino, ore 16.30. Previsto uno spettacolo per bambini a cura dell’amministrazione comunale con animazione, musica, trucca bimbi, palloncini modellabili.

ospiterà l’appuntamento Aspettando la befana, al Cas Falcone-Borsellino, ore 16.30. Previsto uno spettacolo per bambini a cura dell’amministrazione comunale con animazione, musica, trucca bimbi, palloncini modellabili. Palazzo Cefalà a Cessaniti accoglierà i visitatori in un magico viaggio di Luci d’arte e tradizione…aspettando la Befana. Inizio alle 17.30.

accoglierà i visitatori in un magico viaggio di Inizio alle 17.30. A Pizzoni giornata ludica a cura della locale Pro loco.

giornata ludica a cura della locale Pro loco. Tra calze appese e sorrisi, tombolata e musica Aspettando la Befana: l’evento a Pizzo dalle ore 16.30, piazza della Repubblica.

dalle ore 16.30, piazza della Repubblica. A Tropea in piazza Vittorio Veneto, dalle 18.00, l’esibizione della James live band.

in piazza Vittorio Veneto, dalle 18.00, l’esibizione della James live band. Cappella dei nobili a Tropea accoglierà la presentazione del volume Cantate da camera a voce sola, Leonardo Vinci (alle 17.00). Successivamente concerto con il soprano Francesca Donato e i musicisti Fausto Castiglione (violoncello) e Donatella Chiodo (Clavicembalo).

6 gennaio