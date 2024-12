Il Natale si accende in tutta la Calabria: Nicotera e Tropea tra le località con le luminarie più suggestive e famose

di Francesco Graziano

È quando scende la sera che la magia delle luminarie prende il sopravvento su ogni altra cosa. Nei paesi e nelle città, tra labirinti di vicoli e piazze che si aprono d’improvviso, i colori ed i giochi ad intermittenza delle luci sospese a mezz’aria spingono il cuore dei passanti a non rimanere indifferenti, a fidarsi dello spirito natalizio e a precipitare nel tempo fino a ritornare agli anni e alla spensieratezza dell’infanzia.

Anche in Calabria, dal Pollino allo Stretto, le comunità incastonate nell’entroterra così come quelle che si specchiano nel mare mettono in pausa la quotidianità per vestirsi a festa, saldare i palazzi da un capo all’altro delle strade con addobbi natalizi e lucine, cingersi di palline, nascondersi sotto al vischio per baciarsi e spartirsi un po’ di felicità. È tempo, questo, di mettersi in viaggio e di meravigliarsi con le emozioni che si accendono soltanto in fondo all’anno.

Ecco allora alcune tra località calabresi con le luminarie più belle, capaci di cogliere di sorpresa gli sguardi ed ingentilire l’animo di chiunque le osservi.

Nicotera, baci sotto al vischio

Non è più soltanto di Nicotera. La “Via del Vischio”, che si snoda nella cittadina del Vibonese, è ormai patrimonio di tutta la Calabria. Un tunnel che attraversa corso Medameo fino a raggiungere piazza Garibaldi fatto di luci, decorazioni e vischio. Un passaggio stretto che conduce i visitatori a fare i conti con la bellezza unica del Natale, ad ammirare i mille dettagli che compongono la suggestiva installazione e a lasciarsi abbracciare dal contagioso clima di festa.

Dal 2020 ad oggi, in migliaia hanno raggiunto la comunità di Nicotera per osservare da vicino l’opera e camminare lungo la “Via del vischio”, immortalando magari la visita attraverso un selfie da rilanciare sui social grazie anche ai tanti angoli instagrammabili che punteggiano la cittadina. Tra questi, l’arco del bacio, l’altalena luminosa e la sedia di Babbo Natale.

Una visita a Nicotera, in questo periodo, consente di immergersi completamente nell’atmosfera natalizia fino a sentire meno il peso e la responsabilità degli anni. Sotto il vischio e gli addobbi, tutti si riscoprono bambini e la felicità fa meno fatica a farsi trovare.

Leggi anche ⬇️ Via del Vischio e non solo: a Nicotera si accende la magia del Natale

Tropea, la Perla che brilla

È la Perla del Tirreno. Ed è difficile pensare a lei staccandola dall’estate e dal blu delle onde che la accarezzano. Ma la bellezza del borgo di Tropea sa andare oltre e presidiare anche i mesi lontani dalla bella stagione. Così, nel periodo di Natale, la cittadina del Vibonese continua a dare il meglio di sé, a mostrare il suo fascino ammaliante seppur da un’altra prospettiva.

Tra luminarie ed installazioni artistiche, il suggestivo borgo cattura gli occhi della gente, sollecita la curiosità dei passanti, amplifica la voglia di lasciarsi coinvolgere dallo spirito natalizio. Lo fa prestando i vicoli e le strade del suo centro storico ai giochi di luce e alle decorazioni che si rincorrono per regalare a chiunque si trovi a muoversi al suo interno una cascata di emozioni sotto cui bagnarsi l’anima. Tra personaggi di fantasia, corpi celesti, fontane e figure natalizie, sono in tanti a scattare foto e a realizzare video per mettere in salvo i ricordi e custodire le sensazioni singolari di una passeggiata a Tropea baciati dal chiarore delle luminarie.

Continua a leggere l’articolo su LaC News24 per scoprire le altre località.