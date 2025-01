Il rettore Unical, il bomber Iemmello e la fondatrice di Casapaese: ecco il podio del sondaggio di LaC News24 sui calabresi più influenti del 2024

La medaglia d’oro va al rettore dell’Unical Nicola Leone che conquista il titolo di calabrese più influente del 2024 nel sondaggio lanciato da LaC News24 che ha superato tutte le aspettative in termini di popolarità e di voti raccolti, migliaia in pochi giorni (circa 15mila).

Il numero uno dell’ateneo calabrese si piazza al primo posto della classifica con il 31,79 per cento dei voti. Un trionfo che conferma la scia di risultati positivi conseguiti dall’Università della Calabria negli ultimi mesi, di nuovo al centro dei riflettori nazionali e internazionali per la capacità di attrarre talenti mettendo al centro la ricerca. Da non dimenticare i nuovi corsi di laurea avviati, primo fra tutti Medicina. Impegni e progetti che approfondiremo nei prossimi giorni con un’intervista proprio al rettore.

Iemmello e Sodano al secondo e terzo posto

Al secondo posto della nostra speciale classifica c’è il capitano del Catanzaro, Pietro Iemmello che ha conquistato il cuore di tutti i tifosi con il suo contributo fondamentale all’exploit della squadra giallorossa nel campionato 2023-2024. Un vero e proprio simbolo di passione, determinazione e gol per la Calabria del calcio. Ha ottenuto il 20,03 per cento dei voti.

Terzo posto per l’“imprenditrice della cura” Elena Sodano (8,90 per cento dei voti). È la fondatrice di Casapaese a Cicala, un progetto innovativo che offre un supporto unico in Italia per le persone affette da demenza. Il suo lavoro è un esempio di impegno sociale e dedizione.



Per scoprire gli altri risultati continua a leggere su LaC News24